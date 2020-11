Czechy: 9016 nowych przypadków zakażenia koronawirusem

W Czechach potwierdzono 9016 nowych zakażeń koronawirusem. To o około 3 tys. mniej, niż przed tygodniem - wynika z danych resortu zdrowia opublikowanych w środę. Stabilizuje się liczba hospitalizowanych.

Tempo rozprzestrzeniania się choroby w Czechach w ostatnich dniach uległo spowolnieniu - uważają analitycy resortu zdrowia. Ustabilizowała się także liczba hospitalizowanych. Resort podał, że w szpitalach jest 8059 chorych, z czego 1191 jest w ciężkim stanie.

Według danych ministerstwa zdrowia w kraju jest 25-procentowa rezerwa miejsc na oddziałach intensywnej terapii. Do dyspozycji jest 50 proc. łóżek z aparaturą do pozaustrojowego oddychania (ECMO).

Rośnie liczba zgonów. We wtorek zmarło 109 osób, ale te dane będą jeszcze uaktualniane.

Łącznie od początku epidemii w Czechach zmarły 5 323 osoby. Spośród 429 880 zakażonych od 1 marca osób wyleczyły się 277 473 osób. Ministerstwo podaje, że aktywnych przypadków jest 147 084. Zmniejsza się udział pozytywnych wyników testów w liczbie ogólnie przeprowadzonych. Ostatnie dane resortu mówią, że ten wskaźnik wynosi 20,28 proc.

Według wicepremiera i ministra spraw wewnętrznych rząd będzie musiał utrzymać istniejące ograniczenia i co za tym idzie wystąpić do Izby Poselskiej z wnioskiem o przedłużenie stanu wyjątkowego, obowiązującego obecnie do 20 listopada.

Z Pragi Piotr Górecki