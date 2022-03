Czechy: Agresja na Ukrainę zmieniła rozumienie Rosji stwierdzili uczestnicy polsko-czeskiej debaty

Uczestnicy polsko-czeskiej debaty, która odbyła się we wtorek wieczorem w Bibliotece Vaclava Havla w Pradze uznali, że agresja na Ukrainę zmieniła rozumienie Rosji. Podkreślali też, że nowymi elementami w Europie są zmieniona polityka Niemiec i osłabienie roli Francji.

Zaplanowana wcześniej przez Instytut Polski w Pradze oraz czeski tygodnik Echo w bibliotece Vaclava Havla debata, miała dotyczyć stosunków polsko-czeskich i ich przyszłości. Z uwagi na rosyjską agresję na Ukrainę plany zmieniono i dyskutowano o konsekwencjach wojny dla bezpieczeństwa, także energetycznego, dla Europy.

Historyk z Uniwersytetu Łódzkiego prof. Przemysław Żurawski vel Grajewski zwrócił uwagę na historyczne uwarunkowania zarówno agresywnej polityki Rosji, jak i na bliskość losów Polski i Ukrainy. Podkreślił, że obecnie Rosjanie chcą rewanżu za przegraną w "zimnej wojnie", a nowymi elementami w Europie są zmiany w polityce Niemiec oraz utrata dotychczasowej pozycji przez Francję.

Zastępca redaktora naczelnego pisma "Wszystko co najważniejsze" Michał Kłosowski zwrócił uwagę na trzy nowe elementy: słabość Rosji, wygrywaną przez Ukrainę wojnę w sferze informacyjnej oraz na falę solidarności wobec Ukrainy i osób, które uciekają przed wojną.

Były szef kancelarii Vaclava Havla, były minister spraw zagranicznych Czech Karel Schwarzenberg powiedział, że dla niego istotne jest, że Europa znalazła w sobie siłę, by się zjednoczyć, także z udziałem Niemiec. Powiedział, że jest wdzięczny Władimirowi Putinowi za nową rzeczywistość, jaką dla niego jest zjednoczenie się Zachodu.

Schwarzenberg zacytował słowa byłego prezydenta: "Tragedią Rosji jest to, że nie zna swoich granic". Przyznał też, że w poprzednich pokoleniach Niemców nie było takich, którzy nie przeczytaliby, choć kilku zdań z książki Adolfa Hitlera "Mein Kampf", a jednak byli zaskoczeni tym, co zrobił. "My teraz słuchaliśmy wystąpień Putina, wiedzieliśmy, czego chce, a byliśmy zaskoczeni agresją" - przyznał Schwarzenberg.

Były premier Czech, obecnie ekspert do spraw bezpieczeństwa energetycznego, Mirek Topolanek powiedział, że po aneksji Krymu i zastosowanych przez Zachód "śmiesznych" sankcjach, agresji na Ukrainę można się było spodziewać. Rosję zachęciła polityka dotycząca Nord Stream 2. Zwrócił uwagę na politykę węgierskiego premiera Viktora Orbana i stwierdził, że nie wierzy w obecną, deklarowaną zmianę w polityce Niemiec. Widzi natomiast sojusz francusko-rosyjski.

Z Pragi Piotr Górecki