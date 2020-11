Czechy: Antyrządowa demonstracja w internecie

Inicjatywa „Milion chwil dla demokracji” zorganizowała w poniedziałek w internecie antyrządowy protest pod hasłem ”Zaczynamy rok zmian”. Zdaniem organizatorów i uczestników premier Andrej Babisz powinien zostać odsunięty od władzy.

Wystąpienia mówców, a także uczestników protestu, którzy zgłosili się wcześniej, nadawane były od godz. 18 na koncie inicjatywy na Facebooku oraz na Youtube.

Dla "Miliona chwil dla demokracji" premier jest symbolem arogancji i konfliktu interesów w polityce. Podczas protestu zwracano uwagę na błędy rządu podczas pandemii koronawirusa i nawiązywano do obchodzonej we wtorek 31. rocznicy aksamitnej rewolucji, która doprowadziła do obalenia komunizmu w Czechosłowacji.

"Rok 2019 był rokiem protestów, rok 2020 rokiem kryzysu, 2021 rokiem zmian i nowej nadziei!" - powiedział Benjamin Roll, prezes inicjatywy, która w przeszłości dwukrotnie zorganizowała demonstracje z udziałem ćwierć miliona uczestników. Jego zdaniem pandemia ujawniła głęboki kryzys polityczny, z którego wyjściem może być zwycięstwo w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych - jak to określił - partii demokratycznych.

Mówcy, wśród których były znane osobistości świata kultury i nauki oraz politycy opozycji, zwracali także uwagę na osobę prezydenta Milosza Zemana. Między innymi podkreślali zagrożenie związane z forsowaniem przez szefa państwa udziału w przetargu na budowę elektrowni atomowej firm chińskich i rosyjskich. Krytykowano także promowany przez Zemana pomysł budowy kanału Dunaj-Łaba-Odra.

Przed kamerą przemawiali także uczestnicy demonstracji z listopada 1989 r., która - spacyfikowana przez komunistyczne siły bezpieczeństwa - doprowadziła do zmian systemu. Po godzinie od rozpoczęcia internetowej akcji śledziło ją 13 tys. osób.

Z Pragi Piotr Górecki