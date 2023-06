Czechy: Archeolodzy ustalili miejsce pochówku więźniów politycznych z lat 1948-1965

W areszcie śledczym Pankrac archeolodzy znaleźli miejsce pochówku ze skremowanymi szczątkami ponad 80 więźniów politycznych zmarłych w latach 1948-1965, poinformowali w poniedziałek historycy. Wśród ofiar byli zarówno straceni, jak i osoby zmarłe w więziennym szpitalu.

Naukowcy znaleźli w ziemi szczątki spalonych kości w miejscu dawnego placu egzekucji, gdzie w latach 1947-1954 wykonywano karę śmierci. "Teren został następnie oczyszczony, a szubienice z obu miejsc egzekucji usunięte. Następnie miejsce to leżało odłogiem aż do 1992 roku, kiedy to postawiono tam pomnik" - powiedział dziennikarzom historyk Służby Więziennej Alesz Kyr. Naukowcy nie mają dokładnej listy ofiar grzebanych w badanym miejscu, ale próbują ustalić nazwiska, opierając się na zapisach historycznych, w tym na więziennych metrykach. Prowadzone są poszukiwania krewnych i naukowcy informują bliskich, gdzie najprawdopodobniej znajdują się prochy ich przodków.

Celem projektu było ustalenie, co stało się ze szczątkami więźniów politycznych, którzy nie zostali pochowani na dwóch praskich cmentarzach. Najpierw badacze musieli znaleźć dane kremacyjne, które dowodzą, że zmarły został skremowany. Później sprawdzano, czy prochy wydano bliskim. Według historyków komunistyczna służba więzienna robiła to niezwykle rzadko. W niektórych aktach znaleziono zapisy o niszczeniu urn. Z dokumentów archiwalnych wynika, że w 1961 roku ówczesny minister spraw wewnętrznych wydał zarządzenie, aby ludzkie szczątki z urn zostały zmieszane z ziemią.

Z Pragi Piotr Górecki