Czechy: Biblioteka Vaclava Havla zmienia kierownictwo i formułę; instytucja znana jest z otwartości dla współpracy z Polską

Po ośmiu latach pracy z kierowania prestiżową Biblioteką Vaclava Havla (KVH) w Pradze zrezygnował pisarz, tłumacz i były dyplomata, jeden z najbliższych współpracowników byłego prezydenta Michal Żantovsky. Biblioteka przestaje być organizacją pożytku publicznego, a będzie fundacją społeczną.

Biblioteka Vaclava Havla została założona w 2004 r. po odejściu Havla z urzędu prezydenta, na wzór podobnych instytucji w USA. Gromadzi różne materiały o Havlu, wydaje publikacje i organizuje wydarzenia publiczne.

"Biblioteka stała się też miejscem spotkań. Takim miejscem, w którym toczy się czeska debata publiczna" - powiedział PAP dyrektor Instytutu Polskiego w Pradze Maciej Ruczaj, który wielokrotnie uczestniczył w wydarzeniach organizowanych przez KVH, a wiele z nich współprzygotował.

Ruczaj zwrócił uwagę, że ta czeska debata w KVH dotyczyła polityki, kwestii społecznych i kulturalnych.

"Mam wrażenie, że często w debacie preferujemy monolog i spotykanie się z ludźmi, którzy mają takie same poglądy. I pod tym względem Biblioteka Vaclava Havla, właśnie pod kierownictwem Żantovsky'ego była dziwna. Tam było miejsce dla bardzo różnorodnych typów dyskusji, nie tylko tematycznie, ale i ideowo" - ocenił Ruczaj i przybliżył tę różnorodność: "w polskich warunkach by to było od +Wyborczej+ do +Sieci+ lub +Do Rzeczy+". Jego zdaniem znajdowało się miejsce dla gości z przeciwnych skrajów spektrum ideowego.

Dyrektor Instytutu podkreślił, że w działalności Biblioteki widoczna była życzliwość i otwartość dla współpracy z Polską, dla polskich tematów.

"Organizowaliśmy wspólnie kilka cyklów spotkań, na przykład takim najdłużej istniejącym są +Wieczory z reporterami, czyli cykl spotkań prezentujących Polską Szkołę Reportażu, która jest w Czechach popularna. Było też bardzo wiele wydarzeń społeczno-politycznych. Jak tak sięgnę pamięcią do ostatnich, to na przykład debata na temat Trójmorza, debata na temat wojny na Ukrainie i polskiej pomocy, ale też debaty związane z sytuacją na Białorusi" - powiedział Ruczaj PAP i wyraził nadzieję, że polskie środowiska opiniotwórcze będą mogły nadal współuczestniczyć w budowaniu czeskiej debaty publicznej.

Biblioteka w nowej formule przejdzie zmiany w strukturze organizacyjnej i zarządzaniu. Rodzina byłego prezydenta, reprezentowana przez jego drugą żonę Dagmar Havlovą, będzie nadal mogła wykonywać swoje prawa i obowiązki poprzez nowo utworzony Komitetu Rodziny Założyciela. Jednocześnie Biblioteka powołuje Komitet Darczyńców, który będzie reprezentował głównych darczyńców i sympatyków, na czele którego stanie zaliczający się do dziesięciu najbogatszych Czechów Zdeniek Bakala.

"Jestem wdzięczny, że mogłem być częścią tej ekscytującej podróży i ważkiej działalności. Dziękuję wszystkim, którzy mnie w niej wspierali, pomagając zachować, rozpowszechniać i bronić bezcennej spuścizny działacza na rzecz praw człowieka, dramaturga i eseisty, a także czechosłowackiego i czeskiego prezydenta" - napisał w sieci społecznościowej Żantovsky., który był rzecznikiem i doradcą prezydenta Vaclava Havla. Od 1992 r. przez pięć lat ambasadorem w USA, a następnie - w Izraelu i Wielkiej Brytanii. W 2015 r. został dyrektorem KVH. Ostatnio przyjął funkcję jednego z doradców ds. polityki zagranicznej prezydenta Petra Pavla.

Z Pragi Piotr Górecki