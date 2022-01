Czechy: Blisko 40 tys. nowych zakażeń kororawirusem

Testy przeprowadzone we wtorek w Czechach wykazały 39 614 nowych zakażeń koronawirusem, wynika z danych resortu zdrowia opublikowanych w środę. To drugi rekordowy wynik zakażeń. W poniedziałek było ich około 30 tys. Nieznacznie, o 41 osób, wzrosła liczba hospitalizowanych.

Wzrost zakażeń związany jest z rozprzestrzenianiem się wariantu Omikron kronawirusa. Minister zdrowia Vlastimil Valek szacuje, że w obecnym tygodniu może dojść do 80 tys. zakażeń. W Czechach tempo rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2 pokazują liczby nowych przypadków w ciągu 7 dni na 100 tys. mieszkańców. W środę wskaźnik ten wynosił 1689. We wtorek 1585. Wskaźnik zachorowań rósł we wszystkich regionach Czech. Najtrudniejsza sytuacja jest w Pradze. Najlepsza w kraju (województwie) Wysoczyna.

Resort zdrowia podał, że maleje liczba przeprowadzonych testów. We wtorek wykonano około 105 000 testów PCR i 26 000 testów na obecność antygenów, o około 9 tys. mniej niż przed tygodniem.

Od początku marca 2020 r. w Czechach zanotowano ponad 2,83 mln przypadków zakażeń koronawirusem. Zmarły 37 092 osoby z Covid-19. W ciągu ostatnich 7 dni zanotowano 121 zgonów.

Z Pragi Piotr Górecki