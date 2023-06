Czechy: Były prezydent Klaus krytykuje udział ministra w Zjeździe Niemców Sudeckich

Były prezydent Czech Vaclav Klaus skrytykował na łamach LIdovych Novin udział i wystąpienie ministra nauki Mikulasza Beka na niedawnym Zjeździe Ziomkostwa Niemców Sudeckich. Bek m.in. mówił o potrzebie pokoju, co według Klausa wypacza sens Deklaracji Czesko-Niemieckiej z 1997 r.

Były prezydent przypomniał, że Bek na zjeździe, który odbył się 26-28 maja br. w Ratyzbonie w Bawarii, zwrócił się do uczestników: "drodzy rodacy". "Jest to niezwykle fałszywe stwierdzenie. Żadna z osób, z którymi tam rozmawiał, nie była jego rodakiem".

Klaus zacytował wypowiedź czeskiego polityka: "Doświadczyliśmy wiele nienawiści, bólu, a nawet krwi, dlatego musimy pracować na rzecz pokoju". Według byłego prezydenta Czech to stwierdzenie jest "niewiarygodne". "Chciałbym, żeby miał na myśli pokój na Ukrainie, ale jeśli miał na myśli pokój między Czechami i Niemcami, to się pomylił" - napisał Klaus. Podkreślił, że "Czesi i Niemcy żyją w pokoju już od prawie ośmiu dekad, czego zdaje się nie zauważać Bek".

Klaus przypomniał, że po układzie monachijskim (1938 r.) 15 marca 1939 r. rozpoczęła się niemiecka okupacja Czech. "Utraciliśmy wszelką wolność i niepodległość i staliśmy się niemieckim protektoratem. To nie była inicjatywa strony czeskiej, to był dyktat i przemoc strony niemieckiej"- napisał. Zdaniem Klausa na zjeździe Niemców Sudeckich Bek powinien był przypomnieć "tym, którzy oklaskiwali go w Ratyzbonie, że ich rodzice i dziadkowie ponad 80 lat temu wiwatowali z radości, że Czechosłowacja zniknęła z powierzchni ziemi".

Klaus dodał, że historią nie można grać. "Nie pozwólmy Bekom wszelkiego rodzaju próbować pisać ją na nowo za pomocą fałszywych gestów, a tym samym wywoływać nowe konflikty" - skonstatował były prezydent Czech (z lat 2003-2013).

Bek jest trzecim czeskim ministrem, który przemawiał na zjeździe Ziomkostwa Niemców Sudeckich. Organizacja zrzesza potomków dawnych mieszkańców Czechosłowacji, którzy masowo opowiadali się za przyłączeniem do Rzeszy. Według różnych szacunków po zakończeniu wojny z terenów Czechosłowacji wysiedlono około 3,5 mln Niemców. Zorganizowaną formę wysiedleń przewidzianą przez porozumienia zawarte w Poczdamie w 1945 r. poprzedziły tak zwane dzikie wypędzenia - marsze śmierci, egzekucje oraz pogromy.

Przez wiele lat ziomkostwo domagało się anulowania tzw. dekretów Benesza, odbierających Niemcom obywatelstwo czechosłowackie oraz majątki.

Z Pragi Piotr Górecki