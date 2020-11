Czechy chcą wiedzieć, czy opłaca się budowa kolei wysokich prędkości do Wrocławia

Zarząd Infrastruktury Kolejowej (Sprava Żeleznic) rozpisała we wtorek przetarg na sporządzenie studium wykonalności dla kolei wysokich prędkości (VRT), która połączyłaby Pragę z Wrocławiem przez Hradec Kralove. Na opracowanie analizy przeznaczono 20 mln koron, czyli około 750 tys. euro.

Zainteresowani mają zgłaszać się do organu zarządzającego kolejami w Czechach do 4 grudnia. Studium ma być gotowe w ciągu półtora roku od podpisania umowy. Dokument nie przesądza o podjęciu inwestycji, ale najczęściej jest do niej pierwszym krokiem.

Internetowy portal "Ekonomicky dennik", który omawia rozpisany przetarg, zwrócił uwagę, że oznacza on rezygnację z innego planowanego wcześniej połączenia z Wrocławiem - przez Liberec na północy Czech.

Linia, którą Sprava Żeleznic jest zainteresowana, prowadziłaby wzdłuż istniejącej autostrady D11 z Pragi do Hradca Kralove. Później kierowałaby się w stronę miejscowości Chlumec nad Cidliną i dalej na północ w stronę polskiej granicy. Czesi planują początek budowy VRT, która łącznie na terenie kraju ma mieć około 600 km długości, w 2025 r.

Z Pragi Piotr Gorecki