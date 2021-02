Czechy: Część autostrady D4 zbudują firmy prywatne i państwo; to pierwszy taki projekt

Czeska Izba Poselska zatwierdziła we wtorek zaangażowanie państwa w budowę odcinka autostrady D4 prowadzącej z Pragi do Bawarii. Część inwestycji pokryje francuskie konsorcjum DIVia. To pierwszy w Czechach projekt partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).

Decyzja Izby Poselskiej była potrzebna, żeby państwo mogło zawrzeć umowę o koncesji. PPP zakłada finansowanie budowy przez inwestorów prywatnych, którzy będą później eksploatować drogę przez jakiś czas po jej ukończeniu. Państwo przez 25 lat ma stopniowo spłacać zobowiązania związane z budową i później całkowicie przejmie kontrolę nad autostradą.

Odcinek, który ma powstać w ten sposób, ma mieć długość 32 kilometrów i przebiegać między Przybramem w kraju (województwie) środkowoczeskim a Piskiem w kraju południowoczeskim. Budowa nowego odcinka autostrady ma rozpocząć się w marcu 2021 r., a zakończyć się w październiku 2024 r. DIVia ma finansować budowę ze środków własnych oraz długoterminowych kredytów.

Część ekonomistów krytykuje umowę PPP, twierdząc, że państwo mogłoby pożyczyć środki na rynku kapitałowym taniej niż udziałowcy konsorcjum.

Z Pragi Piotr Górecki