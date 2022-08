Czechy: Czescy i brytyjscy śledczy wspólnie zbadają wybuch w składzie amunicji w 2014 r.

Czescy detektywi, prowadzący śledztwo w sprawie eksplozji amunicji w Vrbieticach w 2014 r., utworzyli wspólną grupę z Brytyjczykami, badającymi próbę otrucia byłego oficera rosyjskich służb specjalnych Siergieja Skripala - poinformowała w czwartek Krajowa Centrala Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej (NCOZ).

Zespół powstał w lutym br. Według rzecznika NCOZ Jaroslava Ibeheja wcześniej nie można było poinformować o powstaniu zespołu, którego celem jest wymiana informacji o podejrzanych.

Czescy śledczy podejrzewają, że w eksplozję na terenie zakładów amunicji w Vrbieticach na Morawach w 2014 r. zamieszani byli oficerowie rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU. W wybuchu zginęły dwie osoby.

Według zdjęć i nazwisk w paszportach podejrzanych Czesi poszukują tych samych mężczyzn, których podejrzewa się o próbę otrucia Skripal i jego córki Julii w brytyjskim Salisbury w 2018 r. Poszukiwani przez czeską policję mężczyźni mieli przy sobie rosyjskie paszporty, wystawione na nazwiska: Aleksandr Pietrow i Rusłan Boszyrow. Później posługiwali się paszportem mołdawskim na nazwisko Nicolai Popa i tadżyckim - na nazwisko Rusłan Tabarow.

Mężczyznom o takim samym wyglądzie i z takimi samymi rosyjskimi paszportami Wielka Brytania przypisuje atak na Skripala gazem bojowym nowiczok. Media zidentyfikowały ich jako agentów wywiadu wojskowego GRU, Aleksandra Miszkina i Anatolija Czepigę.

Według NCOZ podejrzani mężczyźni przebywali w Czechach od 11 do 16 października 2014 r. Jak pisały niektóre media, zamówili wizytę w magazynach amunicji, w których miała znajdować się broń rzekomo należąca do bułgarskiego handlarza bronią. Uzbrojenie miało dotrzeć na Ukrainę, która była już w konflikcie z Rosją o Krym. Do wybuchu miało dojść nie w Czechach, a przy transporcie przez inne kraje.

Ustalenia czeskich śledczych w 2021 r. wywołały napięcie dyplomatyczne między Moskwą a Pragą. Oba kraje wydaliły wzajemnie kilkudziesięciu pracowników ambasad.

Z Pragi Piotr Górecki