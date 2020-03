Czechy: Czwarty pacjent wyleczony z Covid-19

Czeski minister zdrowia Adam Vojtiech poinformował w piątek o wyleczeniu z Covid-19 czwartej osoby. Powiedział też, że w kraju są 833 zakażone koronawirusem osoby. Vojtiech wyraził przekonanie, że chociaż rośnie liczba zakażonych, będzie też więcej wyleczonych.

Minister poinformował, że wśród 63 hospitalizowanych chorych na Covid-19, pięć osób jest w stanie ciężkim lub krytycznym. Jeden z pacjentów ma otrzymać eksperymentalny lek Remdesivir. Amerykańska firma Gilead zdecydowała o włączeniu Czecha do swojego programu. Lek został wysłany do Czech, ale jeszcze nie dotarł do szpitala.

Po posiedzeniu Centralnego Sztabu Kryzysowego jego przewodniczący, wiceminister zdrowia Roman Prymula zaapelował o respektowanie nakazu noszenia poza miejscami zamieszkania maseczek, filtrów lub chust i szalików, które chronią usta i nos, pomagając w powstrzymywaniu rozpowszechniania się koronawirusa.

Przyznał, że chociaż władze starają się zaopatrzyć szpitale i niezbędne urzędy w środki ochrony osobistej, tych wciąż jest mało. Uznał, że podstawową ochronę mogą zapewnić szyte domowym sposobem z różnych materiałów maseczki. Prymula na konferencji prasowej występował w takiej maseczce.

W sieciach społecznościowych zamieszczane są najróżniejsze instrukcje szycia maseczek lub ich przygotowania nawet bez maszyn do szycia. Portal, który łączy szyjących i potrzebujących, bije rekordy popularności i rozpoczął nową działalność - pośrednictwo w naprawie maszyn do szycia. Jeden ze sklepów internetowych poinformował klientów, że musiał czasowo zawiesić sprzedaż maszyn do szycia, ponieważ zabrakło ich w magazynach.

Obowiązek noszenia maseczek kontroluje policja i strażnicy miejscy. Mogą nałożyć wysokie mandaty, ale według informacji napływających z różnych regionów, w większości pouczają osoby, które nie mają niezbędnej ochrony. Minister spraw wewnętrznych Jan Hamaczek zapowiedział, że policjanci mają także kontrolować sytuację na popularnych "chałupach", czyli w domkach rekreacyjnych, które w czasie weekendu Czesi chętnie odwiedzają.

Samorządy w poszczególnych regionach apelują do rządu o wydanie zakazu takich wyjazdów. Obawiają się rozniesienia koronawirusa po kraju, a także ewentualnych problemów w zaopatrzeniu w produkty spożywcze. Szef Centralnego Sztabu Kryzysowego powiedział, że władze jedynie apelują, by nie wyjeżdżać poza miejsce zamieszkania. Jeżeli jednak ktoś zdecyduje się na wyjazd, ma nie kontaktować się z mieszkańcami i respektować obowiązujące zarządzenia.