Czechy: Do 500 osób w kinach i teatrach; do szkół wracają uczniowie podstawówek

W Czechach od poniedziałku w imprezach kulturalnych i sportowych może uczestniczyć do 500 osób. W związku z zakażeniami koronawirusem w kopalni Darków koło Karwiny w całym regionie limit ograniczony jest do 100 osób. Starsi uczniowie podstawówek mogą wrócić do szkoły.

Decyzja o uruchomieniu placówek od poniedziałku oznacza, że uczniowie klas VI-IX mogą wrócić do szkoły. Zajęcia w szczególnym reżimie higienicznym nie są obowiązkowe i mają formę konsultacji. Uczniowie mogą przychodzić do szkół na dwie-trzy godziny dziennie.

Według przewodniczącego Stowarzyszenia Dyrektorów Szkół Podstawowych Michala Czernego z takiej możliwości skorzystało około połowy uczniów.

Czerny powiedział w telewizji, że część z nich została tam posłana przez rodziców. "Nie prowadziliśmy takich badań, ale niektórzy rodzice chcieli zakończyć okres nadzorowania zdalnej nauki przez internet" - stwierdził Czerny. Według informacji Stowarzyszenia pierwszego dnia do szkół najwięcej, około 80 proc., przyszło uczniów z klas VIII, a więc tych, którzy za rok będą chodzić do szkół średnich.

Dyrekcje teatrów i kin, w których od poniedziałku zwiększono limit widzów i zniesiono nakaz pozostawiania wolnych miejsc i całych rzędów, mają nadzieję, że w ciągu najbliższych 14 dni uda im się wznowić normalną repertuarową działalność. Ich zdaniem otwieranie widowni przy dotychczasowych obostrzeniach nie było opłacalne.

Większość teatrów, w których sezon zwyczajowo kończy się w lipcu, zapowiada wcześniejsze premiery w sezonie 2020/2021. Więcej niż 100 widzów nie mogą przyjąć sale kinowe i teatralne w rejonie miasta Karwina, gdzie znajduje się lokalne epicentrum zakażeń koronawirusem. Planowana przez Scenę Polską Teatru w Czeskim Cieszynie premiera sztuki "Zbrodnie serca" Beth Henley stanie się w piątek pokazem przedpremierowym, a na widowni będzie mogło być do 100 osób. W podobnym trybie widzowie czeskiej sceny będą mogli zobaczyć tydzień później musical "Bigbeatowe lato" (Szakali leta).

W kopalni Darków koło Karwiny trwają badania przesiewowe, które mają wskazać skalę ewentualnych zakażeń koronawirusem wśród testowanych w tej fazie 1600 górników. Wyniki powinny być znane w ciągu najbliższych dni. Wydobycie w kopalni Darków jest wstrzymane od 25 maja br.

Widocznym efektem kolejnej fazy odchodzenia od ograniczeń związanych z pandemią Covid-19 jest zdjęcie maseczek i ochronnych przyłbic przez dziennikarzy prowadzących programy telewizyjne. Od poniedziałku nie są one wymagane podczas rozmów z zaproszonymi do studia gośćmi, pod warunkiem, że zachowany jest dystans dwóch metrów.

Z Pragi Piotr Górecki