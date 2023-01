Czechy dostały pierwszą transzę rekompensaty od UE za pomoc wojskową dla Ukrainy

Czeskie ministerstwo obrony dostało w środę pierwszą transzę rekompensaty od Unii Europejskiej w wysokości 6,5 mln euro za materiały wojskowe dostarczone na Ukrainę. Dalsze kwoty będą wypłacane w kolejnych latach. Czechom uznano wydatki w wysokości około 80 mln euro.

"Wspieranie Ukrainy jest naszym strategicznym interesem i zamierzamy współpracować z naszymi sojusznikami. Doceniam, że Unia Europejska nie zawahała się po rozpoczęciu rosyjskiej agresji przed natychmiastowym wsparciem krajów członkowskich z Europejskiego Funduszu na rzecz Pokoju" - stwierdziła minister obrony Czech Jana Czernochova.

Europejski Fundusz na rzecz Pokoju (EPF) został powołany do finansowania misji i operacji UE oraz stabilizowania sytuacji w krajach partnerskich sąsiadujących z Unią. Po agresji Rosji na Ukrainę UE zdecydowała, że pieniądze zostaną również wykorzystane na rekompensaty dla państw członkowskich, dostarczających sprzęt wojskowy na Ukrainę. W kilku etapach ma zostać zrefundowanych 3,1 mld euro.

Za sprzęt wojskowy dostarczony Ukrainie do marca ubiegłego roku, Praga będzie stopniowo otrzymywać refundację do 2024 roku. Rozdział kolejnych funduszy jest na bieżąco negocjowany. Bruksela uznała wydatki w wysokości około 80 mln euro, które Republika Czeska ma otrzymać od 2023 do 2027 r.

Według wcześniejszych informacji państwo czeskie udzieliło Ukrainie pomocy w wysokości około 190 mln euro. Praga wysłała na Ukrainę nieokreśloną ilość amunicji, broń strzelecką i ciężki sprzęt, w tym czołgi.

Z Pragi Piotr Górecki