Czechy: Drugi dzień z rzędu liczba zakażeń koronawirusem przekroczyła 1000

Czeskie ministerstwo zdrowia poinformowało w czwartek, że drugi dzień z rzędu liczba dobowych zakażeń koronawirusem przekroczyła w kraju 1000. W środę zakaziło się 1161 osób, dzień wcześniej 1164.

Do tej pory zanotowano w Czechach 31 036 przypadków SARS-CoV-2. Obecnie zainfekowanych jest 10 218 osób.

W większości przypadków choroba ma przebieg łagodny. Jednak liczba osób hospitalizowanych w ostatnich tygodniach wzrosła. Obecnie w szpitalach przebywają 244 osoby, 57 z nich jest w stanie ciężkim. Od początku epidemii na Covid-19 zmarły w Czechach 444 osoby.

Minister zdrowia Adam Vojtiech powiedział, że wzrost zakażeń nie został spowodowany powrotem dzieci do szkół. Wyjaśnił, że dzieci poniżej 15 lat stanowią jedynie 7 procent zakażonych.

"Oznacza to, że przyrost liczby zachorowań dotyczy populacji osób dorosłych. Być może jest to kwestia powrotu do pracy po wakacjach i ogólnie większe interakcje społeczne" - dodał Vojtiech.

Sanitarne władze Pragi w minionym tygodniu wprowadziły obowiązek noszenia maseczek w sklepach, centrach handlowych i urzędach. Wprowadzono także zakaz działalności restauracji, barów, klubów nocnych i dyskotek od północy do godz. 6 rano. W całym kraju obowiązuje także obowiązek zasłaniania nosów i ust w środkach komunikacji publicznej oraz instytucjach ochrony zdrowia, także w ośrodkach pomocy społecznej.