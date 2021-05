Czechy: Drugi dzień z rzędu mniej niż 2000 nowych zakażeń koronawirusem

Liczba nowych zakażeń koronawirusem w Czechach wciąż spada - poinformował w piątek na konferencji prasowej minister zdrowia Petr Arenberger. Drugi dzień z rzędu w kraju wykryto mniej niż 2000 nowych przypadków.

Arenberger powiedział, że średnia liczba nowych zakażeń w całym kraju na 100 tys. mieszkańców wynosi 117,6. Rząd wcześniej przyjął zasadę, że będzie zmieniać obowiązujące restrykcje, gdy wskaźnik nowych zakażeń w ciągu 7 dni zbliży się do granicy 100, co może to nastąpić w poniedziałek lub wtorek. Jednak zdaniem szefa resortu zdrowia nawet po osiągnięciu tego poziomu nie dojdzie do automatycznego wznowienia koncertów, festiwali czy projekcji filmowych. Decyzje w tej sprawie ma podjąć rząd w przyszłym tygodniu. Od 10 maja, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, zaczynają działać muzea i galerie.

Minister przypomniał, że jak informował wcześniej rząd, od poniedziałku wszystkie klasy w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych będą prowadzić naukę w trybie naprzemiennym. W szkołach wyższych będą wznawiane zajęcia laboratoryjne. Od poniedziałku będą też działać sklepy i punkty usługowe oraz targowiska i jarmarki. Na wesela i pogrzeby można zaprosić do 30 osób.

Arenberger powiedział także, że w czwartek szczepionki przeciw Covid-19 dostało 81 753 osób, co jest rekordem dla jednego dnia od początku kampanii szczepień. W porównaniu z zeszłym czwartkiem zaszczepiono około 3800 osób więcej. Według ministra ok. 12 proc. populacji kraju w wieku powyżej 16 lat otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki, około miliona - dwie dawki.

Z Pragi Piotr Górecki