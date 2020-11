Czechy: Drugi szpital polowy jest gotowy na przyjęcie pacjentów

Na terenach wystawowych w Brnie od poniedziałku działa drugi w Czechach szpital polowy dla pacjentów z Covid-19. Dyrektor szpitala Uniwersyteckiego w Brnie Jaroslav Sztierba powiedział dziennikarzom, że placówka ma charakter jedynie rezerwowy.

W szpitalu, który powstał w jednej z hal terenów wystawowych, są 302 łóżka. Tylko część z nich wyposażona jest w aparaturę z tlenem, ponieważ placówka ma być przeznaczona dla już wyleczonych pacjentów, którzy muszą jeszcze pozostawać w izolacji.

Sztierba powiedział, że w drugim co do wielkości mieście w Czechach i w całym kraju (województwie) południowo-morawskim są jeszcze rezerwy łóżek w szpitalach. Dlatego też w rezerwowej placówce utrzymywana jest jedynie bardzo ograniczona grupa personelu medycznego. Jeżeli dojdzie do przyjmowania pacjentów, będzie się nimi opiekować 6 lekarzy i 18 pielęgniarek tworzących doświadczony zespół Emergency Medical Team, który pracował m.in. przy trzęsieniu ziemi w Nepalu.

Pierwszy rezerwowy szpital polowy zgłosił gotowość do przyjmowania pacjentów 25 października. Powstał na terenach wystawowych w praskiej dzielnicy Letniany. Zbudowany i wyposażony przez wojsko docelowo może przyjąć 500 pacjentów. Szpital w Brnie przygotowali strażacy, a finansowany jest przez ministerstwo zdrowia oraz miasto.

Z Pragi Piotr Górecki