Czechy: Duże zainteresowanie darmowymi testami PCR

W Czechach od wtorku obowiązują zmienione zasady przeprowadzania testów na obecność koronawirusa. Każdy ubezpieczony ma prawo do bezpłatnych dwóch testów PCR oraz czterech mniej dokładnych testów antygenowych miesięcznie.

Negatywne wyniki testów potrzebne są do wejścia do restauracji, uczestnictwa w imprezach kulturalnych lub sportowych. W restauracjach ich ważność nie jest kontrolowana przez personel lokali. Prawo do tego mają policjanci lub pracownicy służb sanitarno-higienicznych. Testy mogą być skontrolowane przy przekraczaniu granicy oraz przy wejściu na imprezy kulturalne lub sportowe. Udział w konferencjach prasowych przedstawicieli rządu także wymaga testów lub dokumentu o szczepieniach, ewentualnie o przebytej chorobie Covid-19.

Do 1 czerwca ubezpieczeni mieli prawo do bezpłatnych testów antygenowych, które mogły być wykonywane co trzy dni. Bardziej precyzyjne testy PCR możliwe były jedynie na wniosek lekarza lub stacji sanitarno-epidemiologicznej. Zawsze istniała także możliwość wykonania testów, za które płacił zainteresowany. Test PCR to minimum 280 PLN, antygenowy co najmniej 60 PLN.

W pierwszym dniu obowiązywania nowych zasad wiele osób zainteresowanych testem PCR odchodziło od punktów pobrań. Niektórzy sami płacili za test.

W punktach w Pradze laboranci i lekarze nie mieli szczegółowych wytycznych dotyczących sposobu analizy próbki. W efekcie jedna z sieci laboratoriów wydała oświadczenie, że "rozumiemy gniew i rozczarowanie, ale nie możemy odpowiadać na pytania i wątpliwości, które powinny być kierowane do instytucji, mających obowiązek wyznaczania jasnych i przewidywalnych zasad dla nas wszystkich".

1 czerwca uruchomiony został także portal, dzięki któremu można ściągnąć elektroniczne potwierdzenie o testach, szczepieniach lub przebytej chorobie Covid-19. Rano we wtorek działalność portalu pozostawiała wiele do życzenia. Czas pracy aplikacji był bardzo wydłużony lub serwer nie odpowiadał. Po południu usterka została usunięta.

Ministerstwo zdrowia poinformowało we wtorek, że w Czechach przybyło w poniedziałek 514 nowych przypadków zakażeń. To najmniej w pierwszy dzień tygodnia od końca sierpnia 2020 r.

W ciągu ostatnich siedmiu dni testy wykazały 28 przypadków koronawirusa na 100 tys. mieszkańców.

Od początku epidemii w marcu ubiegłego roku w Czechach zakaziło się ponad 1,66 mln osób. Około 97,5 proc. z nich powróciło do zdrowia. Zmarło 30 119 osób. Według najnowszych danych w maju zamarło 641 chorych. Miesiąc wcześniej zanotowano 2 534 zgony. Zmniejsza się także nacisk na czeskie szpitale. W poniedziałek hospitalizowanych było 529 pacjentów z Covid -19. 92 osoby były w ciężkim stanie.

