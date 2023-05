Czechy: Dzień flagi łączy dumę i radość - mówili Polacy z Zaolzia w konsulacie RP w Ostrawie

W Konsulacie Generalnym RP w Ostrawie zorganizowano w Dniu Flagi spotkanie przedstawicieli Polaków mieszkających na Zaolziu w Republice Czeskiej. Przewodnicząca Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego (PZKO) Helena Legowicz powiedziała PAP, że zawsze miała w domu polską flagę.

"Była wywieszana przy okazjach, kiedy to miało znaczenie. Tak samo było w naszych organizacjach" - powiedziała prezes największej polskiej organizacji społecznej działającej w Republice Czeskiej.

Dodała, że w dniu świąt czeskich lub wcześniej czechosłowackich wywieszano flagi czeskie. "Ale bliższa sercu jest ta biało-czerwona. Gdy człowiek rodzi się w jakimś środowisku i te korzenie pielęgnuje, to ma to w sercu. Dla nas polska flaga i Polska jako państwo jest właśnie tym - tą ojczyzną serca" - powiedziała Legowicz.

Konsul generalna RP Izabella Wołłejko-Chwastowicz powiedziała PAP, że misją jej placówki jest współpraca z Polakami mieszkającymi w Czechach i wspieranie ich działalności. Konsul podkreśliła, że sytuacja Polaków mieszkających na Zaolziu się poprawia. "Jest 25 szkół podstawowych, które działają stale i zabezpieczają dostęp do nauki języka polskiego na poziomie podstawowym tym osobom, które chcą, aby ich dzieci mówiły po polsku. Jest też jedno gimnazjum, które co roku przyjmuje około trzech klas, czyli ok. 90 osób, mających szansę zdać polską maturę" - wyliczyła. "Mamy również ponad 40 radnych w gminach, w zarządach miast" - dodała.

Pytana o problemy, uznała, że największym jest niedostateczna wiedza o polskich Zaolzianach w polskim społeczeństwie. Wskazała na polskich turystów, którzy do Polaków na Zaolziu mówią zdziwieni: "Ależ pan, pani mówi dobrze po polsku!". A miejscowi czasem odpowiadają dowcipnie: "Pan też!".

Konsul przypomniała, że Polacy na Zaolziu przez 100 lat koncentrowali się na utrzymaniu polskości i promowaniu polskiego języka, polskiego dziedzictwa. Trochę zapomnieli jednak o promocji swoich działań.

Jeszcze w 1991 roku Polaków w Czechach było 59 tys. Dziesięć lat później niecałe 52 tys. W spisie z 2011 roku wyłącznie polską narodowość zadeklarowało niespełna 40 tys. Spis z 2021 r. wykazał, że mieszka tu około 38 tys. osób deklarujących polskość. "Jest dużo ludzi, którzy wpisują podwójną narodowość, czują się i Polakami, i Czechami" - powiedział PAP przewodniczący Kongresu Polskiego w Republice Czeskiej Mariusz Wałach.

