Czechy: Federacja Gmin Żydowskich: więcej wystąpień antysemickich, ale głównie w internecie

Według opublikowanego w środę raportu Federacji Gmin Żydowskich (FŻO) w Czechach w 2019 r. wzrosła liczba wystąpień o charakterze antysemickim. Zanotowano ich około 700, w zdecydowanej większości - w internecie. Federacja uznała Czechy za kraj bezpieczny dla społeczności żydowskiej.

FŻO zauważyła, że w 2019 r. dwukrotnie, w stosunku do roku 2018, wzrosła liczba wystąpień o charakterze antysemickim, ale nie musi to oznaczać wzrostu nastrojów antysemickich; może mieć to związek z bardziej precyzyjnymi narzędziami badania i analizowania aktywności w sieciach społecznościowych i portalach internetowych. FŻO podkreśliła, że w 2019 r. nie zarejestrowano ani jednego fizycznego ataku o charakterze antysemickim. 95 proc. wystąpień antysemickich miało miejsce w internecie.

Jedna czwarta materiałów takiej natury była na stronach internetowych, określanych mianem dezinformacyjnych lub na portalach związanych ze skrajnie prawicowym ekstremizmem. Zdaniem Federacji typowe wystąpienia antysemickie sprowadzały się do podkreślania istnienia "globalnego spisku żydowskiego", który ma na celu manipulowanie władzą państwową, mediami i procesami społeczno-gospodarczymi.

Według raportu około 15 proc. odnotowanych wystąpień mieści się w kategorii "nowego antysemityzmu", polegającego np. na porównywaniu polityki państwa Izrael do polityki nazistowskiej.

Wspomniano o trzech przypadkach niszczenia mienia żydowskiego i sześciu przypadkach gróźb fizycznych.

Federacja uznała Czechy za kraj bezpieczny dla społeczności żydowskiej, ale podkreśliła konieczność stałego monitoringu treści antysemickich w Internecie.

Z Pragi Piotr Górecki