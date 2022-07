Czechy: II Forum Wolnych Narodów Rosji przyjęło deklarację o dekolonizacji Rosji

Obradujące w sobotę w Pradze Forum Wolnych Narodów Rosji przyjęło deklarację o rozpoczęciu procesu Kompletnej i Generalnej Dekolonizacji Rosji. W tekście m.in. uznano Federację Rosyjską (FR) za państwem terrorystyczne, kierowanym przez zbrodniarzy wojennych.

Deklaracja, która powołuje się m.in. na Kartę Narodów Zjednoczonych i inne dokumenty ONZ, a także na Deklarację Suwerenności Państwowej Federacji Rosyjskiej z 1990 r. zwraca uwagę, że kilka szalonych wojen rozpętanych przez imperialne kierownictwo Federacji Rosyjskiej w ciągu ostatnich 30 lat, pozbawiło rdzenną ludność i regiony kolonialne prawa do życia, ponieważ ich przedstawiciele są wykorzystywani jako "mięso armatnie", podlegają mobilizacji w pierwszej kolejności.

Dokument przejęty przez przedstawicieli kilkunastu narodów i grup etnicznych Federacji Rosyjskiej podkreśla, że rozpoczęcie procesu dekolonizacji uzasadnia prowadzona przez Federację Rosyjską polityka imperialna oraz praktyki dyskryminujące rdzennych mieszkańców. Wśród nich wymieniono przymusową asymilację i niszczenie rdzennych kultur i języków.

Sygnatariusze deklaracji zwrócili uwagę, że uczestniczący w walkach na Ukrainie mieszkańcy regionów zostali wbrew swojej woli wciągnięci w zbrodnie wojenne, w tym w ludobójstwo narodu ukraińskiego. Według ich oceny Federacja jest na skraju chaosu i wojny domowej i tylko całkowita dekolonizacja Rosji może temu zapobiec. Wezwano do natychmiastowego rozpoczęcia aktywnych działań na rzecz dekolonizacji i przywrócenia suwerenności i niepodległości i zaapelowano o poparcie do narodów i rządów państw członkowskich ONZ.

Praktyczna realizacja deklaracji ma polegać m.in. na rozpoczęciu przygotowań do działań na rzecz secesji lub wystąpienia z FR. Zapowiedziano zwołanie w listopadzie-grudniu 2022 roku międzynarodowej konferencji na temat pokojowej dekolonizacji z udziałem państw członkowskich Rady Bezpieczeństwa ONZ, państw sąsiadujących z Federacją Rosyjską oraz organizacji międzynarodowych.

Wezwano mieszkańców do przyłączenia się do pokojowego, systematycznego oporu wobec władz centralnych. Wśród form sprzeciwu wymieniono strajki, demonstracje, pikiety, sabotowanie zarządzeń oraz odmowę służby w siłach zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Wszyscy żołnierze uczestniczący w wojnie przeciwko Ukrainie zostali wezwani do powrotu do domu lub poddanie się ukraińskiej armii.

II Forum Wolnych Narodów Rosji odbyło się w Pradze z inicjatywy opozycyjnych polityków Rosji, przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, działaczy regionalnych i samorządowych. Głównym tematem dyskusji była radykalna przebudowa FR. Pierwsze Forum odbyło się w maju w Warszawie.

Z Pragi Piotr Górecki