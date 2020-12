Czechy: Indeks ryzyka epidemicznego spadł z 71 do 66

Indeks ryzyka epidemicznego w Czechach, wyrażany liczbą od 0 do 100, został w poniedziałek obniżony z 71 do 66. Zdaniem ekspertów wynika to ze spadku wskaźnika reprodukcji wirusa (R) z 1,22 do 1,16. Odnotowano jednak więcej infekcji niż przed tygodniem.

Indeks ryzyka epidemicznego wyliczany jest codziennie na podstawie czterech różnych wartości związanych z szerzeniem się koronawirusa, w tym współczynnika R. Wskaźnik ten na poziomie powyżej 1 determinuje liczbę zakażeń w kolejnych dniach - wskazują eksperci.

Z danych opublikowanych we wtorek wynika, że mimo spadku indeksu ryzyka w Czechach stale, chociaż - co podkreślają eksperci - nie skokowo, rosną wskaźniki związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Spośród przeprowadzonych w poniedziałek 23 290 testów na koronawirusa 5169 dało wynik pozytywny. To o niespełna tysiąc przypadków więcej niż w poprzedni poniedziałek.

Obecnie w Czechach jest 64 710 aktywnych zakażeń. W szpitalach przebywa 4547 chorych na Covid-19, 586 z nich jest w stanie ciężkim. W niedzielę z powodu koronawirusa zmarło 89 osób, w poniedziałek 62. Te dane mogą jeszcze zostać zaktualizowane. Łącznie od początku pandemii w Czechach zmarły 9743 osoby.

Ministerstwo zdrowia zapowiedziało wprowadzenie zmian metodologicznych w statystykach dotyczących infekcji SARS-CoV-2. Każdego dnia publikowane będą dwie różne wartości indeksu ryzyka epidemicznego, jedna ma uwzględniać wykorzystanie testów PCR, druga - badań antygenowych.

W środę ma się rozpocząć akcja przeprowadzania bezpłatnych testów na obecność koronawirusa, które będą dostępne dla wszystkich chętnych mieszkańców Czech. Według szacunków badaniom chce się poddać około 40 proc. ludności.

Z Pragi Piotr Górecki