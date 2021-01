Czechy: Kampania zwróci uwagę na błędy kierowców przy kupowaniu e-winiet

Od grudnia 2020 r. w Czechach sprzedano 690 tys. elektronicznych winiet, które uprawniają do przejazdu autostradami - podał we wtorek minister transportu Karel Havliczek. Chce rozpocząć kampanię zwracającą uwagę na błędy kierowców przy opłatach za przejazdy autostradami.

Około trzech procent kierowców kupujących e-winiety popełniło błąd. Najczęściej źle wpisywany jest numer rejestracyjny i adres e-mail. Ponieważ przy popełnionym błędzie elektroniczny zakup z opcją natychmiastowego obowiązywania jest już nieodwracalny, resort postanowił rozpocząć kampanię informacyjną na temat właściwego dokonywania transakcji. Natychmiastowe funkcjonowanie opłaty wprowadzono, aby ustrzec się oszustw lub nadużyć. Martin Opatrny, rzecznik firmy Cendis, która odpowiada za cały system e-winiet, zwrócił uwagę, że ktoś mógłby rano kupić e-winietę, a wieczorem zwrócić ją z uwagi na taki lub inny błąd.

Kampanię zaplanowano na koniec miesiąca, ponieważ 31 stycznia br. kończy się ważność naklejanych na szybę samochodu winiet kupionych w 2020 r. Papierowe naklejki na szybę obowiązywały w Czechach od 25 lat. Resort transportu jest zdania, że w najbliższych dniach zwiększy się sprzedaż nowych winiet, ale nie osiągnie poziomu sprzed lat, ponieważ z uwagi na pandemię wielu kierowców znacznie rzadziej wyrusza w dalsze trasy.

Elektroniczne winiety autostradowe można także kupić z opcją funkcjonowania po maksymalnie 90 dniach. Wówczas w przypadku błędu można reklamować transakcję aż do daty wyznaczającej początek ważności winiety. Jeżeli będą kupowane na pocztach i niektórych stacjach benzynowych, na reklamację jest 15 minut.

Opłaty za przejazd autostradami i niektórymi drogami szybkiego ruchu w Czechach w 2021 r. nie uległy zmianie. Roczna opłata wynosi 1500 koron (ok. 255 PLN); e-winieta na 30 dni kosztuje 440 koron (ok. 75 zł), a najkrótsza -dziesięciodniowa - 310 koron (ok. 53 PLN). Kierowcy, którzy są zainteresowani uiszczeniem opłaty rocznej, mogą to zrobić w ciągu całego roku, a winieta będzie ważna przez 365 dni od dnia zakupu.

Nowy system sprzedaży e-winiet został uruchomiony 1 grudnia 2020 r., ale wkrótce potem przestał działać z powodu błędów technicznych. Usunięto je jeszcze tego samego dnia, ale awaria wywołała falę krytyki ze strony polityków i ekspertów. Od tego czasu system działał bez większych problemów.

Z Pragi Piotr Górecki