Czechy: Katastrofa kolejowa w pobliżu Czeskiego Brodu, wielu rannych (aktualizacja)

W pobliżu miejscowości Czeski Brod w środkowych Czechach doszło we wtorek wieczorem do kolizji pociągu osobowego ze składem pocztowym. Co najmniej 23 osoby odniosło rany - poinformowały służby ratownicze.

Ratownicy nie dotarli jeszcze do maszynisty pociągu osobowego. Na razie nie ma z nim kontaktu.

Dowódca kolejowych strażaków Milosz Niemec powiedział na antenie czeskiej telewizji publicznej, że dwie osoby odniosły poważne obrażenia, a 21 osób - lżejsze. W pociągu osobowym jechało około 200 pasażerów. Pierwsze informacje uzyskane od rzeczniczki służby ratownictwa medycznego Petry Effenbergerovej mówiły o czterech ciężko rannych osobach przetransportowanych do szpitali w Pradze. Inne doniesienia sugerowały, że rannych może być nawet 50-60 osób.

Na miejsce wysłano zespoły zawodowej straży pożarnej oraz strażaków ochotników. Skierowano tam także ekipy ratownictwa medycznego i dwa śmigłowce. Rejon działań strażaków pracujących przy wrakach pociągów oświetlono przy wykorzystaniu specjalistycznych balonów.

Do katastrofy doszło na głównej trasie kolejowej z Pragi do Kolina i dalej do Pardubic. Piętrowy pociąg osobowy, jadący z Pragi do Rzeczan nad Łabą, najechał na ekspresowy skład pocztowy, który w godzinach późnowieczornych i nocnych kursuje między Pragą a Ostrawą. Pociąg pocztowy czekał na zgodę na wjazd na stację w Czeskim Brodzie.

Eksperci podkreślają, że szlak, na którym doszło do wypadku, jest wyposażony w najnowocześniejsze techniczne systemy bezpieczeństwa. Inspekcja transportu kolejowego będzie starała się wyjaśnić, dlaczego nie pomogły w uniknięciu zderzenia.

Ruch na tej trasie został wstrzymany. Według przedstawicieli Kolei Czeskich może zostać wznowiony w środę o piątej rano.

Kilka godzin wcześniej na tej samej trasie doszło do innej kolizji. W miejscowości Biechovice skład, w którym nie było pasażerów, najechał na stojący na stacji pociąg osobowy. Nikt nie został ranny, a inspektorzy badający okoliczności zdarzenia są zdania, że chodzi o błąd ludzki.

Przed tygodniem w miejscowości Pernink w zachodnich Czechach doszło do zderzenia dwóch pociągów osobowych. Zginęły dwie osoby, a 24 odniosły rany. Pierwsze ustalenia wskazują, że przyczyną katastrofy był błąd człowieka.

Z Pragi Piotr Górecki