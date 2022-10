Czechy: Kilka tysięcy związkowców protestowało przeciwko drożyźnie i rządowi

Kilka tysięcy osób zebrało się w sobotę na Placu Wacława w centrum Pragi na demonstracji nazwanej "Jest 5 minut po 12-ej”. Krytykowano politykę czeskich władz i apelowano o pomoc dla ludzi oraz firm. Domagano się regulacji cen żywności, ogrzewania oraz paliw.

Największa w kraju centrala związkowa, zrzeszająca 11 związków Czesko-Morawska Konfederacja Związków Zawodowych (CzMKOS) zapowiadała, że sobotnie zgromadzenie będzie liczniejsze niż niedawne wielotysięczne antyrządowe protesty organizowane przez aktywistów, których premier Petr Fiala nazwał prorosyjskimi.

Tak się jednak nie stało, na Plac Wacława przyszło kilka tysięcy demonstrantów, co komentatorzy uznali za porażkę przewodniczącego CzMKOS Josefa Strzeduli, który zgłosił chęć kandydowania na prezydenta.

Podczas demonstracji mówiono o drożyźnie i bardzo wysokiej, ponad 17-procentowej inflacji. Strzedula stwierdził, że jeżeli rząd nie podejmie radykalnych działań, to Republika Czeska znajdzie się w ogromnych kłopotach. Inni mówcy przestrzegali, że sobotnia demonstracja nie jest ostatnią, ponieważ czeski przemysł upada. Wezwano do wprowadzenie regulacji cen, powstrzymanie spadku płac realnych oraz do nacjonalizacji zakładów infrastruktury krytycznej w sektorze energetycznym.

Na demonstracji związkowców widoczni byli zwolennicy pozaparlamentarnych partii lewicowych - komunistów i socjaldemokratów.

Z Pragi Piotr Górecki

