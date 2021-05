Czechy: Koalicja „Piraci i Burmistrzowie” za przyjęciem euro i związkami jednopłciowymi

Typowana na zwycięzcę w wyborach parlamentarnych koalicja Czeskiej Partii Piratów (Piraci) i ruchu Burmistrzowie i Niezależni (STAN) w opublikowanym we wtorek programie wyborczym między innymi zamierza doprowadzić do przyjęcia euro i zaakceptowania związków jednopłciowych.

Program koalicji "Piraci i Burmistrzowie", której nazwę zaprezentowano we wtorek w Pradze m.in. zakłada przystąpieniu do Europejskiego Mechanizmu Kursów Walutowych ERM II, co jest jednym z kryteriów warunkujących wejście kraju do strefy euro. W dokumencie programowym wezwano do dopuszczenia związków tej samej płci. "Piraci i Burmistrzowie" chcą zalegalizowania i opodatkowania konopi, a pozyskane środki skierować na poprawę stanu służby zdrowia.

"Piraci i Burmistrzowie" przyznają, że może dojść do podwyżek podatków, które mogą być niezbędne dla utrzymania wysokości emerytur lub nakładów na edukację. Przede wszystkim koalicja chce poprawić ściąganie podatków, a innym źródłem dochodów mają być oszczędności i zwiększona efektywność państwa. Koalicja, która według ostatnich badań opinii publicznej może liczyć na zwycięstwo w październikowych wyborach parlamentarnych, podkreśla konieczność ochrony granic zewnętrznych UE i zapobieganie nielegalnej migracji.

Koalicja idzie do wyborów z hasłem "Przywróćmy krajowi przyszłość". Według przewodniczącego Piratów Ivana Bartosza, czeski rząd nie daje sobie rady z klientelizmem, chaosem w zarządzaniu państwem i z sytuacjami kryzysowymi. Szef drugiego członu koalicji, ruchu STAN, Vit Rakuszan powiedział, że ważne jest, aby wybory pozwoliły na powrót kraju na właściwy kurs.

Z Pragi Piotr Górecki