Czechy: Kolejny rekordowy przyrost zakażeń w ciągu doby: 5335 osób

W Czechach w środę przybyło rekordowa liczba 5335 nowych przypadków SARS-CoV-2, zanotowano 19 zgonów - poinformowało w czwartek ministerstwo zdrowia. Łącznie od 1 marca, gdy w kraju wystąpił pierwszy przypadek nowego koronawirusa, zakaziło się 95 360 osób.

Znacząco rośnie także udział osób z potwierdzonym pozytywnym wynikiem testów w ogólnej liczbie badanych. W niedzielę było to 23,74 proc., we wtorek prawie 24 proc. U większości zakażonych osób choroba ma łagodny przebieg, ale rośnie liczba hospitalizowanych. We wtorek w szpitalach było 1563 osób. W stanie ciężkim jest 354 pacjentów.

Minister zdrowia Roman Prymula zapowiedział w czwartkowym wydaniu dziennika "Mlada Fronta Dnes", że nowe restrykcje związane z rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2 mają m.in. dotyczyć funkcjonowania starszych klas szkół podstawowych, kin i teatrów. Prymula powtórzył, że ograniczenia nie mają mieć związku z gospodarką.

Władze rozważają także skierowanie części pacjentów, którzy już się wyleczyli lub choroba ma u nich bardzo łagodny przebieg, a pozostają w szpitalach, do specjalnie przygotowanych hoteli. Przede wszystkim chodzi o bezdomnych pacjentów lub osoby, które przed końcem kwarantanny nie mogą wrócić do domów opieki. Specjalnie przygotowane hotele mają być także dostępne dla osób, które obawiając się kolejnych zakażeń, nie chcą spędzać kwarantanny w domach.

Najwięcej zakażeń jest w rejonie miasta Uherske Hradisztie, gdzie się w ciągu ostatnich 7 dni przybyło około 413 pozytywnych przypadków na 100 tys. mieszkańców. Kolejne wysokie wzrosty występują w powiatach nachodzkim i libereckim.

