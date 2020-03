Czechy: Kolumny ciężarówek przed wjazdem do Polski

Kolumna samochodów ciężarowych przed przejściem granicznym Nachod-Kudowa Słone miała we wtorek 36 kilometrów długości. Korki tworzą się z uwagi na kontrole po polskiej stronie – napisała agencja CTK.

Wcześniej, we wtorek rano, kolumna ciągnęła się od przejścia granicznego w Nachodzie po miasto Jaromierz na długości 24 km. W związku z utrudnieniami w położonym bardziej na południe Hradcu Kralove policyjne patrole kierują zmierzające do Nachodu ciężarówki do innych przejść.

Korki zaczęły się tworzyć w poniedziałek rano, gdy polskie władze wprowadziły szczegółową kontrolę osób wjeżdżających do kraju. Przejście w Nachodzie jest jednym z nielicznych otwartych dla ruchu towarowego, który mimo wprowadzonych zakazów tak z polskiej, jak i czeskiej strony może się odbywać bez przeszkód.

"W miarę naszych możliwości staramy się regulować ruch (samochodów)" - powiedziała rzeczniczka policji w Hradcu Kralove Magdalena Vlczkova. Jej zdaniem szczególnie ważne jest zachowanie przejezdności sieci ulicznej w Nachodzie, gdzie mieszka 21 tys. ludzi. Reporterzy czeskiej telewizji poinformowali, że w związku z wielogodzinnym oczekiwaniem na przekroczenie granicy władze miasta organizują przenośne sanitariaty.

Korki tworzą się także na autostradzie D1/A1 koło Bogumina oraz na autostradzie D48 przy dojeździe do Czeskiego Cieszyna. Autostrada D1 w kierunku do Polski była przez dziewięć godzin zamknięta po tym, gdy we wtorek około godziny 1 w nocy ciężarówka uderzyła w kolumnę stojących samochodów, uszkadzając kilka z nich. W wypadku zginął kierowca jednego ze staranowanych pojazdów. Nie wyklucza się, że prowadzący ciężarówkę zasnął za kierownicą.