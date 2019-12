Czechy: Kondolencje premierów Słowacji i Węgier po strzelaninie w Ostrawie

Do Czech dotarły we wtorek kondolencje premierów Słowacji Petera Pellegriniego i Węgier Viktora Orbana z powodu strzelaniny, do której doszło tego dnia w szpitalu w Ostrawie na wschodzie kraju. Zginęło w niej sześć osób, a kilka osób zostało rannych.

Pellegrini, który przebywa z wizytą w Stanach Zjednoczonych, przekazał kondolencje i życzenia szybkiego powrotu do zdrowia dla rannych. "Ta tragedia jest dla nas ostrzeżeniem, że kwestie bezpieczeństwa są kluczowe dla codziennego życia ludzi" - ocenił słowacki premier.

Z kolei szef rządu Węgier napisał, że w trudnych chwilach chce zapewnić Czechów o wsparciu swego kraju. Orban dodał, że Węgrzy modlą się za rodziny ofiar oraz za szybkie wyzdrowienie rannych.

Kondolencje napłynęły wcześniej także od przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen.

Do strzelaniny doszło po godzinie 7 rano w poczekalni oddziału traumatologii Szpitalu Uniwersyteckiego w dzielnicy Poruba w Ostrawie. Sprawca strzelał z bliska, z broni krótkiej. Zastrzelił na miejscu pięć osób, szósta ofiara ataku zmarła na sali operacyjnej.

Napastnik zbiegł z miejsca zbrodni, a policja wszczęła za nim pościg. Po zlokalizowaniu pojazdu sprawcy przez policyjny śmigłowiec mężczyzna strzelił sobie w głowę. Podjęta przez ratowników akcja reanimacyjna nie przyniosła rezultatu.

Z Pragi Piotr Górecki