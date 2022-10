Czechy: Kontrole na granicach ze Słowacją przedłużone po raz kolejny, tym razem do 12 listopada

Rząd Czech, który pod koniec września przywrócił kontrole na granicach ze Słowacją w związku z nasiloną migracją, w czwartek przedłużył te ograniczenia o kolejne 15 dni, w związku z czym będą obowiązywały do 12 listopada. Strażnikom granicznym i policjantom nadal mają pomagać żołnierze i celnicy.

Pierwotnie kontrole miały obowiązywać do 8 października, ale później władze Czech przedłużyły je do 28 października; po najnowszej decyzji będą trwały do 12 listopada. Ewentualne przedłużenie kontroli po 28 listopada, czego przedstawiciele czeskiego gabinetu nie wykluczyli, wymagałoby już zgody Komisji Europejskiej.

Premier Petr Fiala powiedział po obradach rządu, że celem kontroli jest ograniczenie nielegalnej migracji, a wprowadzone środki będą stosowane tak długo, jak będą potrzebne. Poinformował, że od przywrócenia kontroli na 27 przejściach granicznych ze Słowacją zatrzymano około 4 tys. nielegalnych migrantów oraz ponad 60 przemytników ludzi.

Z Pragi Piotr Górecki