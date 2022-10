Czechy: Kontrwywiad ostrzega przed ryzykiem rosyjskich akcji wywrotowych

Szef czeskiego kontrwywiadu cywilnego BIS Michal Koudelka powiedział w poniedziałek, że w Czechach istnieje ryzyko rosyjskich akcji wywrotowych i trzeba być na nie przygotowanym. Rosjanie potrafią przeprowadzać takie akcje - dodał, wskazując na wybuch w składzie amunicji w 2014 r.

Koudelka i inni szefowie służb uczestniczyli w konferencji zorganizowanej przez komisję do spraw bezpieczeństwa Izby Poselskiej czeskiego parlamentu. Szef BIS ocenił, że po zmniejszeniu w zeszłym roku liczby rosyjskich dyplomatów w Pradze możliwości wywiadowcze Rosji wobec Czech są bardzo ograniczone i dlatego jednym z największych zagrożeń jest obecnie dezinformacja. Podobne zdanie przedstawili inne uczestnicy spotkania.

Mówiono też o zagrożeniu atakiem na infrastrukturę krytyczną, ale w tym kontekście nie wymieniano Republiki Czeskiej jako możliwego celu. "Rosja określała nas jako swojego wroga. Ale tak mówi o nas, NATO i wspólnocie zachodniej" - powiedział Koudelka i stwierdził, że do zniszczenia tego wroga Rosja wykorzysta wszystkie środki, jakie posiada. Państwo musi być gotowe, bo w innym przypadku może już nie być nic do ochrony - ostrzegł.

Jego zdaniem Moskwa próbuje zastraszyć obywateli zachodnich demokracji w trzech obszarach. Po pierwsze, twierdzi, że bez Rosji zimą nie wystarczy źródeł energii i dlatego konieczne jest zawarcie z nią porozumienia. Po drugie, twierdzi, że antyrosyjskie sankcje są ostatecznie bardziej szkodliwe dla Europejczyków niż Rosji, a zatem nie mają sensu. Po trzecie, usiłuje przekonywać, że kraje zachodnie wolą pomagać Ukrainie i ukraińskim uchodźcom niż własnym narodom.

"Jednym z największych zagrożeń, jeśli chodzi o działalność Federacji Rosyjskiej, jest próba zakłócenia zjednoczonych działań przeciwko Rosji" - powiedział szef BIS. W jego opinii jednym z narzędzi może być ustanowienie dwustronnej współpracy, która może przybrać formę np. dostarczania surowców po obniżonych cenach.

Nowy dyrektor cywilnej służby wywiadowczej, Biura Stosunków Zagranicznych i Informacji (UZSI), Vladimir Posolda, powiedział, że należy spodziewać się ataków na infrastrukturę krytyczną, choć on również nie wymienił konkretnie Czech. Przypomniał o ostatnim przypadku sabotażu w Niemczech, gdzie uszkodzono kable w systemie sterowania ruchem kolejowym; ktokolwiek to zrobił, musiał mieć dobre informacje o tym, jak działa system - zauważył.

"Dziś możemy powiedzieć, że takie ataki są częścią standardowego arsenału, który Rosjanie używają przeciwko krajom zachodnim i przeciw każdemu, kto im się nie podoba" - powiedział.

W zeszłym roku BIS poinformował, że ma uzasadnione podejrzenia, że rosyjskie służby specjalne były zaangażowane w wybuchy w wojskowym składzie amunicji we Vrbieticach w kraju (województwie) zlińskim w 2014 r.; zginęło dwóch obywateli Czech. Skłoniło to władze czeskie do wydalenia z Pragi 18 dyplomatów i pracowników ambasady Rosji.

Z Pragi Piotr Górecki

