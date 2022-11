Czechy: Kraje Europy środkowej chcą, aby KE finansowała ochronę zewnętrznej granicy UE

Ministrowie spraw wewnętrznych Austrii, Węgier, Słowacji i Czech powiedzieli w czwartek w Pradze, że będą domagać się od Komisji Europejskiej finansowania wzmożonej kontroli granicy zewnętrznej Unii Europejskiej. Policjanci i żołnierze tych państw wspólnie kontrolują granicę węgiersko-serbską.

Ministrowie zapowiedzieli także, że będą domagać się od KE jasnych wskazówek na temat sposobów realizowania umów o readmisji oraz tego, jak skutecznie realizować politykę powrotów obywateli państw trzecich. Minister spraw wewnętrznych Słowacji Roman Mikulec podkreślił, że kwestie powrotów są szczególnie istotne w przypadku obywateli Syrii i Afganistanu.

Gospodarz spotkania w Pradze, czeski minister spraw wewnętrznych Vit Rakuszan podkreślił, że migracja musi być traktowana jako problem wszystkich krajów UE. Politycy z Czech, Słowacji, Węgier i Austrii spotkali się w przeddzień posiedzenia ministrów spraw wewnętrznych całej UE, które w Brukseli organizuje czeska prezydencja w Radzie UE. Spotkanie ma być poświęcone właśnie migracji.

Rakuszan powiedział, że w Pradze ustalono regionalne spojrzenie na problem migracji i sposoby jego rozwiązania. Minister spraw wewnętrznych Austrii Gerhard Karner stwierdził, że regionowi potrzebne są instrumenty prawne i techniczne środki do ochrony granic zewnętrznych UE. Szef MSW Węgier Sandor Pinter zapewnił, że jego kraj zrobi wszystko, by żaden migrant nie przekroczył jego granic. Zasugerował również skuteczniejsze strzeżenie granic Turcji i Grecji.

Rakuszan powtórzył w czwartek, że przywrócenie przez Pragę pod koniec września br. kontroli na granicy ze Słowacją było niezbędne, by ograniczyć rosnącą liczbę liczb nielegalnych migrantów, którzy przez Czechy chcą dostać się do Niemiec. Jego zdaniem kontrole przynoszą pozytywny skutek, ale wciąż niedostateczny. Po podobne rozwiązanie sięgnął Wiedeń, wzmacniając kontrole na granicy ze Słowacją. Mikulec podkreślił, że poszczególne kraje UE nie powinny same walczyć z migracją i potrzebne są rozwiązania na szczeblu unijnym.

Z Pragi Piotr Górecki