Czechy: Linie lotnicze apelują o zgłaszanie się do odprawy na trzy godziny przed odlotem

Na lotnisku w Pradze nie tworzyły się w piątek większe kolejki, ale linie lotnicze apelują o zgłaszanie się do odprawy na trzy godziny przed odlotem. Podróżni muszą wypełniać formularze przyjazdowe krajów, do których się udają i okazywać zaświadczenia o testach, przebytej chorobie lub zaszczepieniu przeciw Covid-19.

Władze Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Vaclava Havla podkreślają, że przy odlotach w każdym kierunku, to przewoźnik określa jakie dokumenty są niezbędne do wejścia na pokład samolotu. Dotyczy to także Unijnych Certyfikatów Covid.

Obecnie na lotnisku w Pradze można spotkać dwa sposoby kontrolowania certyfikatów przez pracowników linii lotniczych. Jeden polega jedynie na sprawdzeniu wyświetlonej informacji w aplikacji przez porównanie nazwiska i zdjęcie, drugi zakłada wykorzystanie przy odprawie czytników QR kodów.

Według relacji przedstawicieli praskiego portu lotniczego bez większych problemów odbywa się odprawa przy przylocie pasażerów z zagranicy. Ta sytuacja może się zmienić po 9 lipca, gdy podróżni przylatujący do Czech będą musieli mieć wypełnione formularze wjazdowe i zaświadczenia o testach lub o w pełni zakończonych szczepieniach.

Z Pragi Piotr Górecki