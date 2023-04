Czechy: Marszałek Sejmu: na marginesie konferencji szefów parlamentów UE odbyłam kilka ważnych spotkań bilateralnych

Na marginesie konferencji przewodniczących parlamentów państw Unii Europejskiej w Pradze odbyłam też kilka ważnych spotkań bilateralnych z szefami parlamentów Danii, Litwy, Łotwy i Estonii oraz Włoch - przekazała marszałek Sejmu Elżbieta Witek w poniedziałek. Wszyscy mówili o inspirującej roli, jaką odgrywamy w związku z konfliktem na Ukrainie - dodała

W poniedziałek w Pradze rozpoczęła się dwudniowa konferencja przewodniczących parlamentów państw europejskich, w której udział bierze marszałek Sejmu Elżbieta Witek oraz marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Tematem pierwszego dnia spotkania była rosyjska inwazja na Ukrainę i odpowiedź UE w szerszym kontekście geopolitycznym.

Marszałek Witek powiedziała na briefingu prasowym po zakończeniu pierwszego dnia konferencji, że na jej marginesie odbyła kilka ważnych spotkań bilateralnych. "O takie spotkanie poprosił przewodniczący parlamentu duńskiego, parlamentu Litwy, Łotwy i Estonii, a także przewodniczący parlamentu włoskiego" - przekazała marszałek Sejmu.

"Podczas spotkań wszyscy podkreślali rolę Polski, wszyscy mówili o tym, jaką inspirującą rolę odgrywamy w związku z tym konfliktem, jaki jest za naszą wschodnią granicą, czyli wojną, którą rozpętała Rosja na Ukrainie" - zaznaczyła Elżbieta Witek.

Marszałek Sejmu podkreśliła też, że podczas pierwszego dnia konferencji w Pradze miała okazję wygłosić jedno z głównych przemówień. "Wielokrotnie moi koledzy parlamentarzyści z różnych krajów odnosili się do tego, co mówiłam, a mówiłam o potrzebie ciągłego wsparcia Ukrainy, może nawet jeszcze intensywniejszego wsparcia militarnego, humanitarnego, dyplomatycznego, co wszyscy podkreślali i wszyscy co, do tego byli zgodni" - powiedziała marszałek Witek.

Dodała, że podczas wystąpienia poruszyła także kwestię kryzysu energetycznego, który został wywołany przez tę wojnę i o tym, w jaki sposób możemy się zaangażować w odbudowę Ukrainy po wojnie.

"To, co jest ważne to fakt, że właściwie wszystkie głosy, które słyszeliśmy podczas tej konferencji nie różniły się od siebie, jeżeli chodzi o poparcie dla Ukrainy. Wszyscy przewodniczący parlamentów podkreślali, że od Ukrainy nie odstąpią i że jedynym rozwiązaniem może być zwycięstwo i to zwycięstwo zbrojne naszych wschodnich sąsiadów. Co bardzo cieszy ponieważ to pokazało jednocześnie, że wielką rolę ma do odegrania dyplomacja parlamentarna" - zaznaczyła Witek.

Podkreśliła też, że zarówno podczas spotkań bilateralnych jak i w czasie konferencji poruszyła miedzy innymi temat nielegalnej migracji. "Mówił o tym przewodniczący parlamentu włoskiego. My mamy problem na granicy polsko-białoruskiej w związku z tym jest to również temat godny poruszenia, zainteresowania się nim" - podkreśliła Elżbieta Witek.

Dodała, że ważną kwestią, która również została poruszona na konferencji jest poparcie parlamentów UE dla starań Ukrainy o szybkie członkostwo w UE i Pakcie Północnoatlantyckim.

Z Pragi Edyta Roś i Piotr Górecki