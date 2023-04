Czechy: Marszałek Sejmu RP: konferencja w Pradze zakończyła się konkluzjami dot. m.in., odbudowy Ukrainy po wojnie

Konferencja przewodniczących państw UE w Pradze zakończyła się ważnymi konkluzjami, w których mowa jest m.in. o szeroko rozumianej odbudowie Ukrainy po wojnie i o włączeniu się państw europejskich w tę odbudowę - powiedziała we wtorek marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

Marszałek Witek w poniedziałek i wtorek wzięła udział w konferencji przewodniczących państw UE w Pradze. W konferencji uczestniczył też marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

Witek podkreśliła we wtorek na briefingu prasowym po zakończeniu konferencji, że najważniejszym jej rezultatem jest przyjęcie wspólnych konkluzji, które dotyczą m.in. potępienia agresji Rosji na Ukrainę oraz potrzeby pełnego wsparcia Ukrainy pod względem militarnym, humanitarnym i dyplomatycznym.

"W konkluzjach mowa jest też o tym, że należy sankcje, które są przeciwko Rosji nie tylko podtrzymywać, ale także rozszerzać. Pojawiła się również kwestia, która dla mnie jest bardzo ważna, czyli uprowadzanie ukraińskich dzieci w głąb Rosji" - przekazała marszałek Sejmu.

Dodała, że w konkluzjach mowa jest też o szerokie rozumianej odbudowie Ukrainy po wojnie i o włączeniu się państw europejskich w tę odbudowę.

Marszałek Witek zaznaczyła, że na marginesie tej konferencji odbyła kilka ważnych spotkań bilateralnych. "Miałam okazję spotkać się z przewodniczącymi z Litwy, Łotwy i Estonii. Poruszaliśmy kwestie związane z bezpieczeństwem, ale miałam też szansę spotkać się z przewodniczącą Słowenii, z przewodniczącym parlamentu duńskiego i włoskiego" - powiedziała Witek.

Dodała, że we wtorek odbyła też długą rozmowę z przewodniczącą Parlamentu Europejskiego Robertą Metsolą. "Która pogratulowała mi tej inicjatywy spotkań kobiet przewodniczących państw UE, tego, że to się tak wspaniale rozwija" - podkreśliła marszałek Sejmu.

Przekazała, że przewodnicząca Metsola chciałaby przyjechać do Polski. "I ja takie zaproszenie skieruję na czerwcowe spotkanie, które będzie poświęcone właśnie dzieciom ukraińskim uprowadzonym w głąb Rosji. Mam nadzieję, że jeśli znajdzie chwilę czasu to przyjedzie, bo była bardzo zainteresowana tym tematem" - powiedziała Elżbieta Witek.

"Podsumowując, to były naprawdę bardzo dobre trzy dni, bardzo owocne. I cieszę się już na kolejne spotkania, które odbędą się w Polsce" - zaznaczyła Witek.

Najbliższe spotkanie - jak dodała - odbędzie się w maju. "Będzie to spotkanie z ambasadorami krajów afrykańskich, bo chciałabym poruszyć temat obecności Rosjan i Białorusinów w krajach afrykańskich i zachęcić do tego, żebyśmy także my na kontynencie afrykańskim byli obecni ponieważ tam dezinformacja (odnośnie wojny na Ukrainie - PAP) jest przeogromna" - podkreśliła marszałek Sejmu.

Dodała, że kolejne dwa spotkania odbędą się w czerwcu. "W czerwcu spotykamy się w ramach formatu kobiet przewodniczących państw UE, żeby rozmawiać o uprowadzonych dzieciach, a dzień później będzie dwudniowa konferencja w której będą uczestniczyć przedstawiciele parlamentów spoza Europy poświęcona uprowadzaniu ludzi, handlu ludźmi, handlu kobietami, także w kontekście handlu kobietami ukraińskimi" - powiedziała Elżbieta Witek.

Z Pragi Edyta Roś