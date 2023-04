Czechy: Marszałek Witek: w czerwcu w Warszawie kolejne spotkanie kobiet przewodniczących parlamentów UE

W czerwcu w Warszawie odbędzie się kolejne spotkanie w formacie kobiet przewodniczących parlamentów Unii Europejskiej poświęcone temu w jaki sposób przeciwdziałać procederowi, jakim jest handel ludźmi oraz uprowadzanie ukraińskich dzieci - przekazała w niedzielę w Pradze marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

W niedzielę marszałek Witek przybyła do Pragi, gdzie wzięła udział w spotkaniu kobiet przewodniczących parlamentów UE.

Na briefingu prasowym po spotkaniu Witek oceniła, że było ono "inspirujące i interesujące". "Każda z nas wypowiadała się na temat roli kobiet w polityce zagranicznej i na uczestnictwie kobiet w polityce" - zaznaczyła marszałek Sejmu.

Zwróciła uwagę, że tematem numer jeden jest tocząca się wojna na Ukrainie. "I ten problem, o którym dzisiaj już mówi właściwie cały świat - a my mówiłyśmy o tym rok temu - czyli o używaniu kobiet ukraińskich jako narzędzia w tej wojnie, o uprowadzaniu dzieci ukraińskich w głąb Rosji. To się dzisiaj dzieje i dzisiaj już widzimy, że społeczność międzynarodowa tym tematem się bardzo poważnie zajmuje. Także Polska się w tę akcję włączyła" - podkreśliła Witek.

Marszałek przekazała, że w czerwcu zorganizuje kolejne spotkanie w formacie kobiet przewodniczących parlamentów UE poświęcone temu "w jaki sposób można przeciwdziałać temu procederowi, jakim jest handel ludźmi w XXI oraz uprowadzanie ukraińskich dzieci".

Witek dodała, że również w czerwcu w Warszawie odbędzie się duża konferencja międzynarodowa z udziałem parlamentarzystów także spoza Europy m.in. z USA i Kanady poświęcona współczesnemu handlowi ludźmi w kontekście wojny na Ukrainie.

Marszałek Sejmu podczas wystąpienia zaprosiła na oba spotkania przewodniczące parlamentów UE. "Bardzo chciałabym zaprosić wszystkie koleżanki do udziału w tych konferencjach" - mówiła.

Elżbieta Witek podkreślała też na spotkaniu kwestię dezinformacji jaką sieją rosyjskie środki masowego przekazu. Mówiła również o tym, jak ważne jest to, by pomagać humanitarnie i militarnie Ukrainie w wygraniu tej wojny.

"Jesteśmy w trudnej sytuacji, różnie zaczynają zachowywać się nasze społeczności, co wynika z dezinformacji. Dlatego takie spotkania, jak to dzisiejsze może pomóc nam zrozumieć, jak jest naprawdę. Nasze poczucie bezpieczeństwa jest przez tę wojnę zachwiane, a im dalej od naszej granicy wydaje nam się, że zainteresowanie wojną słabnie. Nie wolno tego robić. My musimy o tym pamiętać" - powiedziała marszałek Sejmu.

Spotkanie kobiet przewodniczących parlamentów UE odbyło się w byłym kościele św. Anny w Pradze, który popadał w ruinę, a później powstało w nim centrum kultury, które nazwano Praskim Skrzyżowaniem. Nazwa nawiązuje do spotkań ludzi różnych kultur i poglądów.

W spotkaniu oprócz marszałek Witek wzięła udział m.in. wiceprzewodnicząca Zgromadzenia Republiki Portugalii Edite Estrela, przewodnicząca Senatu Rumunii Alina Gorghiu, przewodnicząca Zgromadzenia Narodowego Słowenii Urszka Klakoczar Zupanić, przewodnicząca Kongresu Deputowanych Hiszpanii Meritxell Batet Lamana, przewodnicząca Parlamentu Czarnogóry Danijela Dźurović a także przewodnicząca Rady Państwa Szwajcarii Brigitte Haeberli-Koller.