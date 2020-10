Czechy: Media: MSW chce ograniczyć obywatelom dostęp do informacji o walce z koronawirusem

Portal czeskiego radia „iRozhlas” ujawnił w poniedziałek, że MSW chce znowelizować ustawę o dostępie do informacji, która uniemożliwi publikowanie wiadomości dotyczących zarządzania kryzysowego. Planowane jest m.in. wydłużenie czasu na przekazywanie informacji.

W proponowanej nowelizacji ma znaleźć się zapis: "Informacje…., których opublikowanie mogłoby zagrozić….skuteczności decyzji kryzysowych (dotyczących zarządzania kryzysowego - PAP) …..nie podaje się" - napisał portal czeskiego radia publicznego. Planowane ma być także wydłużenie czasu potrzebnego na udzielenie informacji. Aktualnie w Czechach wynosi on 15 dni.

Współautor obowiązującej w Czechach ustawy o dostępie do informacji Oldrzich Kużilek powiedział portalowi, że planowana zmiana jest bardzo ogólnikowa i ma na celu uzyskanie możliwości decydowania o zatajeniu informacji związanych z zarządzaniem kryzysowym. Jego zdaniem jest reakcją na pytania mediów i ich starania o szybkie i prawdziwe informacje o rozwoju pandemii.

"iRozhlas" przypomniał, że ministerstwo zdrowia oraz Instytut Informacji i Statystyki Medycznej odmawiał w przeszłości informacji związanych z szerzeniem się koronawirusa, wskazując, że mogłaby wywołać panikę. Pod kierownictwem nowego ministra zdrowia Romana Prymuli, który kieruje resortem od września 2020 r., bardzo szczegółowe dane dotyczące pandemii, zachorowań w poszczególnych regionach, wśród określonych grup wiekowych lub zawodowych publikowane są bardzo szeroko. Dotyczy to także dostępności łóżek w szpitalach.

Kużilek stwierdził, że podczas sytuacji pandemicznej i zarządzania kryzysowego dostęp do informacji jest szczególnie istotny, podobnie jak czas na ich przekazanie. "Tylko w krajach, z którymi nie powinniśmy się porównywać co do jakości demokracji, terminy zostały wydłużone" - powiedział.

Z Pragi Piotr Górecki