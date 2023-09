Czechy: Media: premier Fiala chce, a prezydent Pavel nie chce, by czeski ambasador urzędował w Moskwie

Prezydent Petr Pavel nie chce, aby Czechy miały ambasadora w Moskwie. Innego zdania jest premier Petr Fiala i szef MSZ Jan Lipavsky, napisał portal gazety Lidove Noviny (LN). Dziennikarze ustalili, że najprawdopodobniej kończy się także termin wizy ambasadora Rosji w Pradze.

Republika Czeska utrzymuje stosunki dyplomatyczne z Federacją Rosyjską na szczeblu ambasadorów. Czeski dyplomata Vitiezslav Pivońka od kilku miesięcy urzęduje w Pradze, a placówką kieruje chargé d'affaires. Pivońka jest ambasadorem już od pięciu lat i zgodnie z praktyką MSZ powinien zostać zmieniony.

Zmiana wymagałaby skierowania przez głowę czeskiego państwa listu do prezydenta Władimira Putina. Petr Pavel powiedział niedawno LN, że nie potrafi sobie wyobrazić, że Praga miałaby w Moskwie ambasadora. Innego zdania są Fiala i Lipavsky. Ich zdaniem pełna obsada placówki w stolicy Rosji, jaką mają np. Francuzi lub Brytyjczycy, pozwoliłaby na spotkania z kręgami spoza Kremla. Zdaniem szefa MSZ istotne jest także, aby Czechy były przygotowane na ewentualne zmiany związane z zakończeniem wojny lub wymianą rosyjskiego kierownictwa.

Jeżeli miałoby dojść do wysłania nowego czeskiego ambasadora do Moskwy, to na bezproblemowy przebieg tego procesu, zdaniem LN, mogłaby wpłynąć sytuacja w rosyjskiej placówce w Pradze. Ambasadorem jest Aleksandr Zmejewskij, którego wiza pobytowa kończy się w przyszłym roku w lecie, co ustalili i potwierdzili dziennikarze LN.

Z Pragi Piotr Górecki