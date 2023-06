Czechy: Media: w Pradze okradziono samochód białoruskiego ministra na uchodźstwie; poszkodowany mówi, że to dzieło KGB

Samochód ministra obrony białoruskiego rządu na uchodźstwie Walera Sachaszczyka został okradziony podczas wizyty w Pradze; z auta zniknęły dokumenty. Polityk twierdzi, że za kradzieżą mogą stać białoruskie służby specjalne KGB - napisał w czwartek portal gazety Denik N.

Według portalu sprawę badają policja i czeskie służby wywiadowcze. Sachaszczyk w Pradze spotkał się m.in. z przewodniczącym senackiej komisji spraw zagranicznych i bezpieczeństwa Pavlem Fischerem. Na kanale Telegram napisał, że zawarł w Czechach kilka umów dotyczących współpracy w zakresie bezpieczeństwa.

Jednak podczas piątkowych spotkań w Senacie jego samochód został okradziony; zabrano z niego dwie torby z rzeczami osobistymi i dokumentami. Polityk napisał wówczas w oświadczeniu, że sprawcą mogły być tajne służby Łukaszenki, KGB.

Według portalu wydarzenia badają policjanci z wydziału kryminalnego. "Badamy sprawę i szukamy sprawcy. Jest to przypadek włamania do pojazdu, z którego skradziono zwykłe przedmioty. Sprawa jest rozpatrywana standardowo, jak każde inne włamanie do samochodu" - powiedział dziennikarzom rzecznik praskiej policji Jan Daniek.

Asystentka białoruskiego polityka, Lizawieta Kochman powiedziała, że policja pobrała odciski palców z samochodu i zabezpieczyła wszystkie dowody. Według Białorusinów incydentem interesują się również czeskie służby wywiadowcze, ale żaden ze współpracowników Sachaszczyka nie chciał tego komentować.

"Ponieważ otrzymaliśmy wiele zapytań o charakter dokumentów, wyjaśniamy, że skradziono torby z rzeczami osobistymi i dokumentami związanymi z działalnością budowlaną Walera Sachaszczyka" - stwierdzili w oświadczeniu.

Jak dowiedział się Deník N, czeskie służby wywiadowcze rzeczywiście badają sprawę i oświadczenia białoruskiego polityka. Na przykład analizują nagrania z kamer przemysłowych, które mogłyby pokazać, czy Sachaszczyk był wcześniej śledzony.

Dziennikarze powołali się na swoje źródło w instytucjach wywiadowczych. "Oczywiście nie możemy wykluczyć tego, co mówią, że mógł to zrobić ktoś związany z KGB. Ale w tej chwili nie ma na to dowodów". Taką ocenę potwierdziła także inna osoba znająca opisaną sprawę.

Z Pragi Piotr Górecki