Czechy: Mer Kijowa w Pradze: jedność krajów UE z Ukrainą jest kluczem do zapewnienia pokoju

Mer Kijowa Witalij Kliczko powiedział w piątek w Pradze, że jedność krajów UE z Ukrainą jest kluczem do zapewnienia pokoju. Jego zdaniem rosyjska inwazja na Ukrainę dotknie każdego Europejczyka osobiście, ekonomicznie, politycznie i błędem byłoby myśleć inaczej.

Kliczko uczestniczył w stolicy Czech w spotkaniu przedstawicieli miast i regionów Unii Europejskiej, zorganizowanym przez czeską prezydencję UE.

Mer Kijowa powiedział, że Ukraina chce zatrzymać wojnę, zachować niepodległość i zapewnić odbudowę kraju. Jego zdaniem ludzie wracają do Kijowa i odżywa biznes. Sytuacja jednak jest zła, bo łańcuchy logistyczne zostały zerwane. Jest też dużo zniszczonych mieszkań, szkół, dróg i mostów.

Wschód Ukrainy został zrujnowany, ale ludzie tam pozostali i właśnie tym ludziom, jak mówił Kliczko, trzeba zapewnić przed zimą funkcjonowanie podstawowej infrastruktury.

Mer stwierdził, że Rosja prowadzi wojnę przeciwko demokracji na Ukrainie, wolności i prawom człowieka. Zauważył, że na terenach, które opuszczają rosyjskie wojska widać wyraźnie, że to nie jest wojna, ale ludobójstwo.

Kliczko powiedział, że konflikt jest wyzwaniem nie tylko dla Ukrainy, ale dla całego nowoczesnego społeczeństwa, które broni wartości demokratycznych. Podziękował za wsparcie i pomoc ze strony państw UE, a także za zapewnienia o ich kontynuacji.

Mer Kijowa powiedział dziennikarzom, że od początku wojny dopiero po raz drugi włożył garnitur i krawat i po raz drugi wyjechał z Kijowa na kilka dni. Na pytanie jak skończy się wojna, odpowiedział bez wahania: "Wygramy. Jednoznacznie. Bo to jest nasz kraj. Nasze miasta, nasi obywatele".

Kliczko stwierdził też, że wszystko, co Rosja mówi o Ukrainie o rzekomo panującym tam nacjonalizmie, faszyzmie i konieczności denazyfikacji to kłamstwo. "Jedynym powodem jest to, że chcą przywrócić Ukrainę do składu rosyjskiego imperium. Byliśmy już częścią Związku Sowieckiego i nie chcemy do niego wracać. Widzimy naszą przyszłość jako część rodziny europejskiej" - powiedział mer Kijowa.

Z Pragi Piotr Górecki