Czeski rząd podkreśla, że nie chce szkodzić Polsce, ale broni interesów swoich obywateli

Minister środowiska Czech Richard Brabec powiedział w poniedziałek, że właśnie trwają negocjacje pomiędzy Czechami i Polską w sprawie kopalni Turów. Powiedział, że czeski rząd nie chce szkodzić Polsce, ale broni interesów swoich obywateli.

"Żałuję, że Polska nie potraktowała wcześniej poważnie czeskich żądań i sprawa musiała trafić do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej" - powiedział Brabec i dodał, że czeska strona nie otrzymała od Polski "jasnych gwarancji na piśmie, w jaki sposób chce zrekompensować negatywne skutki, jakie (kopalnia-PAP) ma dla obywateli Czech".

Brabec powiedział, że jego zastępca w resorcie środowiska, przedstawiciel ministerstwa spraw zagranicznych oraz hejtman (odpowiednik marszałka województwa) kraju libereckiego Martin Puta rokują z polskimi odpowiednikami.

Według ministra środowiska spotkanie powinno pomóc w doprowadzeniu do zakończenia rozmów na temat Turowa przez premierów obu krajów. "Przedstawiamy stronie polskiej nasze pomysły, propozycje, jak chcielibyśmy, aby polska strona się zachowała, albo co chcielibyśmy, żeby polska strona zaoferowała. Jesteśmy gotowi do negocjacji. I mówimy to od kilku lat" - dodał.

W piątek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) przychylił się do wniosku Czech i stwierdził, że Polska musi natychmiast wstrzymać wydobycie w kopani Turów leżącej tuż przy granicy państwowej. Według TSUE zakaz ma obowiązywać do czasu wydania prawomocnego wyroku w sprawie. Decyzja ta spotkała się ze sprzeciwem polskich polityków oraz właściciela kopani PGE. Przedmiotowa skarga Republiki Czeskiej z lutego br. dotyczyła rzekomego naruszania przez Polskę unijnych przepisów przy wydawaniu koncesji na przedłużenie wydobycia w Turowie.