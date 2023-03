Czechy: Minister Szynkowski vel Sęk: chcielibyśmy niektóre sprawy stawiać wspólnie z Czechami

Minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski vel Sęk powiedział w środę w Pradze, że Polska i Czechy chciałyby stawiać na forum europejskim niektóre sprawy wspólnie. Wśród nich wymienił np. wydłużenia okresu obowiązywania sankcji do jednego roku lub wyłączenie wydatków na obronę z reguł fiskalnych Unii Europejskiej.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Szynkowski vel Sęk rozmawiał w Pradze m.in. z doradcą do spraw bezpieczeństwa czeskiego rządu ministrem Tomaszem Pojarem oraz ministrem do spraw europejskich Czech Mikulaszem Bekiem. Polski minister powiedział, że okres obowiązywania europejskich sankcji mógłby być wydłużony z 6 do 12 miesięcy.

Rozmawiano także o przekazywaniu większych środków finansowych dla państw, które muszą się mierzyć z kryzysem migracyjnym w związku z agresją Rosji na Ukrainę. "W przypadku Polski z ponad 8 mld euro, które wydaliśmy w ciągu roku na zarządzanie tym kryzysem, jedynie 200 milionów wpłynęło ze środków europejskich, to jest na poziomie niecałych 3 proc. To jest bardzo mało. Chcielibyśmy wspólnie z wszystkimi partnerami apelować do instytucji unijnych i naszych partnerów, żeby ten udział był większy" - powiedział Szynkowski vel Sęk polskim mediom w Pradze.

Polski polityk zwrócił uwagę, że jego wizyta w Pradze była kontynuacją polsko-czeskich rozmów bilateralnych, które miały miejsce przed tygodniem w Warszawie. Podkreślił, że omawiano kwestie współpracy energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego.

"Chcielibyśmy niektóre sprawy stawiać wspólnie. Tu chcielibyśmy zwiększyć koordynację pewnych postulatów, które są nam wspólnie bliskie" - powiedział. Uznał, że Polska i Czechy chcą wymieniać się informacjami o swoich priorytetach i prezentować je tam gdzie się da wspólnie, jeszcze przed posiedzeniem Rady Europejskiej, a następnie zabiegać, także wspólnie, o wsparcie podczas samych posiedzeniach Rady.

Szynkowski vel Sęk zaznaczył, że w rozmowie z ministrem Bekiem zwrócił uwagę, że Polsk nie unika dyskusji o zmianach w UE, ale stanowisko w sprawie zmiany w traktatach jest jednoznaczne. Taka zmiana "nie powinna następować pochopnie. Ona powinna uwzględniać fakt, że Polska dzisiaj nie opowiada się za zwiększeniem ilości obszarów, w których byłoby możliwe głosowanie większościowym. Opowiadamy się za utrzymaniem zasady jednomyślności w odniesieniu do kluczowych obszarów" - powiedział i dodał, że być może UE powinna zastanowić się nad ograniczeniem obszarów, w których chce za wszelką cenę rozszerzać pole swoich kompetencji.

Z Pragi Piotr Górecki