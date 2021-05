Czechy: Minister zdrowia podał się do dymisji

Minister zdrowia Petr Arenberger ogłosił we wtorek, że podaje się do dymisji. Premier Andrej Babisz potwierdził jego rezygnację i poinformował, że następcą szefa resortu zostanie były minister zdrowia Adam Vojtiech, który zrezygnował z funkcji we wrześniu 2020 r.

Arenberger powiedział, że w ostatnim tygodniu doświadczył czegoś, co można nazwać linczem medialnym i musi chronić swoją rodzinę. Media informowały o posiadaniu przez niego ponad 160 nieruchomości, o wątpliwościach dotyczących dzierżawy jednej z nich szpitalowi, którym minister wcześniej kierował oraz o prywatyzacji mieszkania z gabinetem lekarskim. Pisano także o zyskach z badań klinicznych, które miały być prowadzone w prywatnym gabinecie Arenbergera.

"Płacę podatki uczciwie, a moje zeznania podatkowe są w porządku. Niestety, nieprawidłowo wypełniłem swoje deklaracje podatkowe od nieruchomości, co stworzyło pole do kreatywnych spekulacji" - stwierdził.

Arenberger kierował resortem zdrowia przez 48 dni. Był czwartym, po Adamie Vojtiechu, Romanie Prymuli i Janie Blatnym ministrem, który pracował w czasie pandemii Covid-19. "Jestem przekonany, że na tym etapie zmiana na stanowisku ministra nie wpłynie na dalszą pomyślną walkę z pandemią" - powiedział odchodzący szef resortu zdrowia.

Vojtiech był ministrem zdrowia w rządzie Andreja Babisza od jego powstania w grudniu 2017 r. do września 2020 r. Kierował ministerstwem w pierwszej fali pandemii i był raczej dobrze oceniany przez środowisko medyczne oraz ekspertów. Po okresie letnim, gdy ponownie zaczęły rosnąć liczby nowych przypadków koronawirusa, Vojtiech zdecydował w porozumieniu z ekspertami o przywróceniu obowiązku noszenia maseczek. Dzień później po krytyce ze strony premiera odwołał decyzję. Wkrótce później złożył dymisję. Miał objąć funkcję ambasadora Czech w Finlandii.

Rzecznik prezydenta Milosza Zemana, Jirzi Ovczaczek poinformował, że głowa państwa odniesie się do zmiany na stanowisku ministra zdrowia po rozmowie z premierem Andrejem Babiszem.

Z Pragi Piotr Górecki