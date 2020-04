Czechy: Ministerstwo: ślub można wziąć bez maseczek

Ministerstwo spraw wewnętrznych sprecyzowało w czwartek przepisy dotyczące uroczystości ślubnych. Państwo młodzi będą mogli występować bez maseczek i nie muszą zachowywać odległości dwóch metrów. W ceremonii będzie mogło uczestniczyć do 10 osób.

Organizowanie ceremonii ślubnych było zakazane od 16 marca. Nowe przepisy wchodzą w życie w poniedziałek.

Przepisy szczegółowe, które MSW opublikowało na swojej stronie internetowej, przewidują, że małżeński pocałunek nie będzie musiał być składany w maseczkach. Zasady obejmują także zawarcie rejestrowanego związku partnerskiego.

Zgodnie z przepisami w ceremonii mogą uczestniczyć, poza młodą parą, świadkami i urzędnikami stanu cywilnego, cztery osoby. Jeżeli zawierany jest ślub wymagający obecności tłumacza, to także on wliczany jest do 10-osobowego grona.

Przepisy przewidują, że każda osoba składająca podpis na akcie zawarcia związku małżeńskiego powinna posługiwać się osobnym długopisem. Później użyte długopisy muszą zostać zdezynfekowane, podobnie jak stół, na którym leżały dokumenty. Same podpisane już dokumenty nie muszą być dezynfekowane. Przy przedłożeniu dokumentów osobistych można na chwilę odkryć twarz celem identyfikacji. Wymagane jest też utrzymywanie odległości dwóch metrów. Urzędnicy stanu cywilnego powinni mieć na rękach ochronne rękawiczki.

Resort zalecił także, by w przypadku ładnej pogody ceremonie odbywały się na zewnątrz, należy jednak dopilnować, aby do miejsca ślubu mieli dostęp tylko uczestnicy uroczystości. Jeżeli ślub ma zostać udzielony w budynku, to pomieszczenia muszą być wietrzone.

Jeżeli sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli, to uroczystości ślubne z udziałem więcej niż 10 osób będą się mogły odbywać po 8 czerwca.

