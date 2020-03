Czechy: Ministerstwo zdrowia: 91 osób zakażonych koronawirusem

Ministerstwo zdrowia Czech poinformowało, że w środę przybyło 28 zakażonych nowym koronawirusem. W kraju odnotowano już 91 przypadków Covid-19. Zdaniem premiera Andreja Babisza ogłoszenie przez Światową Organizacje Zdrowia (WHO) pandemii, niczego w sytuacji Czech nie zmienia.

"To nic nie znaczy. My to wiemy i zgodnie z tym postępujemy" - powiedział Babisz w prywatnej TV Nova.

Minister zdrowia Adam Vojtiech przekazał, że stan dwojga pacjentów z Covid-19 jest poważny. Mężczyzna hospitalizowany w Pradze jest na oddziale intensywnej terapii. Starsza wiekiem pacjentka kliniki w Brnie jest w stanie stabilnym, znajduje się w standardowym pokoju szpitalnym.

Vojtiech zaznaczył, że spośród zakażonych nikt się nie wyleczył. "Chociaż są pacjenci, u których nie ma już żadnych klinicznych objawów i w zasadzie czują się dobrze, to jednak stale mogą zarażać" - oświadczył minister.

Z Pragi Piotr Górecki