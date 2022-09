Czechy: Ministrowie finansów krajów UE chcą ostrożnej polityki fiskalnej i ograniczenia inflacji

Po nieformalnych obradach szefów resortów finansów krajów UE, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Valdis Dombrovskis oświadczył w sobotę w Pradze, że mimo pandemii i wojny nie można zapomnieć o dyscyplinie fiskalnej. Ministrowie chcą w 2023 roku ostrożnej polityki fiskalnej.

Z kolei minister finansów Czech, które przewodniczą w obecnym półroczu UE, Zdeniek Stanjura powiedział na konferencji prasowej na zakończenie dwudniowego spotkania szefów resortów finansów i banków centralnych, że mimo pandemii Covid-19 i skutków wojny Rosji z Ukrainą nie można zapomnieć o dyscyplinie fiskalnej.

Stanjura podkreślił, że zasady powinny być jasne i realistyczne. Powiedział, że podczas debaty jeden z jej uczestników wspomniał, że kryterium przyjęcia euro jest m.in. brak długu publicznego powyżej 60 proc. PKB, a obecne średnie zadłużenie członków strefy euro wynosi 95 proc. "Powiedziałem, że jest bardzo trudno wytłumaczyć obywatelom wiarygodność tych przepisów, jeżeli pojawiają się dwie różne liczby" - zauważył.

Dombrovskis stwierdził, że w przyszłym roku, potrzebna jest ostrożna polityka fiskalna i okiełznanie inflacji. Jego zdaniem jednocześnie należy pomóc osobom i przedsiębiorstwom dotkniętym przez kryzys. Dombrovskis zauważył, że wszystkie europejskie gospodarki przechodzą przez ten sam trudny okres z powodu rekordowo wysokiej inflacji lub problemy z dostawami energii.

Jego zdaniem w nadchodzącym roku należy zachować ostrożną politykę fiskalną oraz ograniczyć inflację. Według komisarza trzeba pomóc osobom i przedsiębiorstwom dotkniętym kryzysem poprzez ukierunkowane i tymczasowe wsparcie. Dodał, że należy też kontynuować cyfrową i zieloną transformację.

Czeski minister powiedział, że szefowie resortów "w zasadzie" zgodzili się co do konieczności uproszczenia przepisów i ich egzekwowania. "Nie chodzi o to, by Komisja Europejska musiała kogoś ciągle karać, ale o to, aby kraje członkowskie uznały przepisy za swoje i respektowały zasady" - podkreślił Stanjura.

Z Pragi Piotr Górecki