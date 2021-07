Czechy: Most Karola w Pradze znów pomalowany przez wandala

Słynny Most Karola w Pradze po raz kolejny w ostatnim czasie został pomalowany farbą przez wandala - poinformowała w niedzielę policja. Napis ma około 30 centymetrów długości i jest mniejszy od tych, które znaleziono na zabytkowej przeprawie przed tygodniem.

Zniszczenia są widoczne przy figurze św. Jana Chrzciciela, odczytać można m.in. imię "Nicolle". Policja poszukuje sprawcy i do ewentualnych świadków apeluje o zgłoszenia na linię alarmową. Śledztwo prowadzone jest z przepisów dotyczących zniszczenia cudzej własności.

To kolejny już akt wandalizmu w ostatnim czasie - poprzednio Most Karola został pomazany farbą w piątek przed tygodniem. Szkody oceniano wówczas jako bardziej poważne niż tym razem. Niebieskie napisy w języku angielskim pokrywały część prawej strony mostu, a także balustrady oraz część podstawy lampy i jednego z posągów. Policja opublikowała zdjęcia z kamer przemysłowych i młodociany sprawca sam zgłosił się do służb porządkowych. Napisy zostały usunięte przez konserwatora zabytków.

Pochodzący z XIV wieku most był już w przeszłości niszczony przez wandali. Latem 2019 r. bracia z Niemiec wymalowali graffiti na jednym z filarów. W grudniu 2020 r. zostali skazani na grzywnę w wysokości po 100 tys. euro i dostali pięcioletni zakaz wjazdu do Czech.

Z Pragi Piotr Górecki