Czechy: MSZ do rosyjskich dyplomatów: przestańcie służyć reżimowi w Moskwie

Czeskie ministerstwo spraw zagranicznych zaapelowało w piątek do rosyjskich dyplomatów, aby nie służyli reżimowi w Moskwie. W wezwaniu opublikowanym po angielsku i rosyjsku podkreślono, że Rosja będzie musiała zmierzyć się z konsekwencjami wojny i zniszczeń na terytorium Ukrainy.

"(Jako dyplomaci - PAP) nie zawsze zgadzamy się z polityką i poglądami, których musimy bronić (w służbie krajowi - PAP). Muszą jednak istnieć pewne granice" - podkreśliło czeskie MSZ.

Jak dodano, dyplomaci powinni być w stanie krytycznie analizować i oceniać informacje oraz przestrzegać prawa międzynarodowego, a także wiedzieć i potrafić rozpoznać, kiedy elita polityczna działa na szkodę kraju. Mimo to - wskazało czeskie ministerstwo - rosyjscy dyplomaci nawet po stwierdzeniu, że są oszukiwani przez przywódców swego kraju, pozostają w resorcie spraw zagranicznych. Dotyczy to także osób, które pracują w krajach, gdzie działają wolne i niezależne media oraz jest zapewniony dostęp do informacji bez propagandy - zauważono.

"Historia zbrodniczych reżimów pełna jest dyplomatów, którzy pozostawali (im wierni - PAP) aż do gorzkiego końca i stali się współodpowiedzialni za zło. W swoim kraju, w Rosji, nie możecie oczekiwać na istotną poprawę" - podkreśliło MSZ, apelując do rosyjskich dyplomatów o porzucenie "tonącego statku".

Z Pragi Piotr Górecki