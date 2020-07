Czechy muszą przeprosić za wypowiedź prezydenta Zemana

Czeskie państwo musi przeprosić Terezę Kaslovą, wnuczkę dziennikarza i pisarza Ferdinanda Peroutki, za słowa prezydenta Milosza Zemana o tym, że na własne oczy widział jego artykuł zatytułowany „Hitler jest dżentelmenem” - orzekł w czwartek sąd w Pradze.

Historycy uważają, że nie ma takiego tekstu.

Przeprosiny mają zostać przekazane za pośrednictwem ministerstwa finansów, bo już wcześniej uznano, że szef państwa i jego urząd nie mogą być adresatami skarg związanych z działalnością publiczną prezydenta.

Czwartkowy wyrok jest prawomocny.

Spór dotyczył wypowiedzi Zemana z 2015 roku, gdy na konferencji poświęconej rocznicy Holokaustu powiedział, że Peroutka napisał dla pisma "Pritomnost" artykuł zatytułowany "Hitler jest dżentelmenem". Później na konferencji prasowej twierdził, że widział ten artykuł na własne oczy. Artykuł przytoczył jako dowód na fascynację czeskich intelektualistów z lat 30. XX wieku - jak powiedział - "perwersyjną doktryną". Ani prawnicy kancelarii prezydenta, ani historycy takiego tekstu nie odnaleźli.

Przewodniczący składu sędziowskiego Tomasz Novosad powiedział uzasadniając wyrok, że nie wątpi, iż państwo ponosi odpowiedzialność za słowa prezydenta. "Nie ma możliwości, żeby coś takiego (opinie prezydenta - PAP) mogło stać ponad prawem" - uznał.

Według sądu twierdzenie, że Peroutka napisał taki artykuł jest nieprawdziwe, a Republika Czeska musi przeprosić w imieniu prezydenta za nieprawdziwe, niesłuszne i obraźliwe słowa. Inne uwagi Zemana o Peroutce sąd uznał za nieprzekraczające granic wolności wypowiedzi.

Dotyczy to m.in. słów, które prezydent przypisał dziennikarzowi: "Jeżeli nie możemy śpiewać z aniołami, musimy wyć z wilkami". W rzeczywistości są one autorstwa innego czeskiego dziennikarza Jana Stranskiego.

Kaslova zapowiedziała, że odnośnie tych i innych opinii o swoim dziadku odwoła się do Sądu Najwyższego. Wnuczka legendy czeskiego dziennikarstwa lat międzywojennych, więźnia Buchenwaldu i emigranta ze zdominowanej przez komunistów Czechosłowacji, pierwotnie za słowa o Peroutce pozwała do sądu urząd prezydenta. Po interwencji Sądu Najwyższego musiała zarzuty skierować pod adresem ministerstwa finansów. Zgodnie z czwartkowym wyrokiem resort musi wystosować pismo do powódki i opublikować przeprosiny na stronach internetowych.

Ferdinand Peroutka, którego nazwiskiem nazwano najważniejszą dla czeskiego środowiska dziennikarskiego nagrodę, do 1939 roku pisał przede wszystkim dla dziennika "Lidove Noviny". W 1948 roku wyjechał do Anglii, a później do Stanów Zjednoczonych. Był pierwszym dyrektorem czechosłowackiej sekcji Radia Wolna Europa.

Z Pragi Piotr Górecki