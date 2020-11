Czechy: Muzeum zwróciło kielich zrabowany ofiarom Holokaustu przez nazistów

Muzeum Sztuki Stosowanej w Pradze (UPM) przekazało krewnym pierwotnych właścicieli szklany kielich z XIX wieku, który skonfiskowali w czasie wojny niemieccy naziści - poinformowała w czwartek rzeczniczka UPM Radka Potmieszilova. Właściciel kielicha zginął w Oświęcimiu.

Pamiątkowy przedmiot zidentyfikowali pracownicy Ośrodka Dokumentacji Dóbr Kultury Zrabowanych Ofiarom II Wojny Światowej, którzy badają pochodzenie przedmiotów znajdujących się w państwowych zbiorach. Potmieszelova poinformowała, że krewna właściciela kielicha Richarda Krausa, Dita Kraus odebrała pamiątkę w Tel Awiwie.

Kraus był przedsiębiorcą, którego w 1942 roku wywieziono z rodziną do Terezina, a później zginął w komorze gazowej w Oświęcimiu. Żona zmarła na tyfus kilka dni po wyzwoleniu obozu Bergen-Belsen. Z rodziny przeżył tylko jeden syn - Otto, który odzyskał po 1945 roku przejętą przez Niemców fabrykę oraz dom. Po dojściu do władzy komunistów w 1948 majątek znacjonalizowano. Krause nie zdążył odebrać z magazynów przedmiotów należących do ojca i wyemigrował do Izraela.

Centrum, które powstało w 2001 r. jako część Akademii Nauk, od 2011 r. jest organizacją pożytku publicznego. Dzięki jego działalności udało się zidentyfikować właścicieli 101 przedmiotów, które znajdowały się w zbiorach państwowych. W 2019 roku prezentowano je na wystawie "Przywrócona Tożsamość".

Z Pragi Piotr Górecki