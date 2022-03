Czechy: Na leczenie trafiła 1,5-roczna ukraińska dziewczynka z poparzeniem 60 proc. ciała

Czescy piloci wojskowi przetransportowali z Rzeszowa do Pragi półtoraroczną ukraińską dziewczynkę, która ma poparzone 60 proc. ciała. Na Ukrainie nie można było zapewnić jej opieki specjalistycznej. Jest to pierwszy od czasu rozpoczęcia rosyjskiej agresji transport ofiary poparzenia do Unii Europejskiej.

Akcję koordynowało czeskie ministerstwo spraw wewnętrznych i czeska placówka w Warszawie. Dziecko trafiło pod opiekę czeskich lekarzy w stanie krytycznym, ale stabilnym. Opiekują się nim lekarze z dwóch wiodących placówek szpitalnych w Pradze.

Ewakuację przeprowadzono w ramach programu pomocy leczniczej i humanitarnej "Medevac". Zdaniem czeskiego resortu spraw wewnętrznych to pierwsze w skali UE wykorzystanie programu podczas wojny na Ukrainie.

Z Pragi Piotr Górecki